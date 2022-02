Heimstettens Fußballern schlagen Verletzungen aufs Gemüt

Von: Patrik Stäbler

Moritz Hannemann hat sich wohl einen Bänderriss zugezogen. © SV Heimstetten

Groß ist der Frust beim SV Heimstetten gewesen nach dem vorletzten Testspiel des Regionalligisten in der laufenden Vorbereitung. Grund für die miese Stimmung war weniger das 1:1 gegen den TSV 1860 München II. Vielmehr schlugen den Heimstettnern die Verletzungen von gleich zwei Spielern aufs Gemüt.

Beide drohen nun auszufallen, wenn der SVH am 26. Februar bei der SpVgg Bayreuth erstmals in diesem Jahr wieder um Ligapunkte kämpft.

Zum einen erwischte es im Duell gegen die Löwen-Reserve Moritz Hannemann. Der torgefährliche Mittelfeldspieler zog sich kurz vor der Pause „vermutlich einen Bänderriss“ zu, sagt Trainer Christoph Schmitt. Allerdings gelte es bei Hannemann ebenso noch die ärztliche Diagnose abzuwarten wie bei Alexis Fambo. Der Außenverteidiger musste im zweiten Durchgang mit geschwollenem Sprunggelenk die Partie verlassen. „Das sah sogar noch einen Tick schlimmer aus“, sagt sein Coach.

Alexis Fambo muss mit dickem Sprunggelenk raus. © SV Heimstetten

Die zwei Verletzungen ließen das sportliche Geschehen aus Heimstettner Sicht in den Hintergrund rücken. „Wir wollten alle noch mal zum Spielen bringen, und das haben wir geschafft“, resümiert Schmitt. Ihm zufolge habe man es mit einem starken Gegner zu tun bekommen, der an diesem Abend „vielleicht einen Tick besser war“, räumt der Trainer ein. Nach gut 20 Minuten ging der Bayernligist durch einen direkten Freistoß von Milos Cocic in Führung. Den Ausgleich und Endstand zum 1:1 besorgte kurz nach dem Wiederanpfiff Kapitän Lukas Riglewski, der einen Weitschuss ins Netz setzte.

Für den abstiegsbedrohten Regionalligisten aus Heimstetten steht jetzt noch ein letztes Testspiel an diesem Samstag gegen den FC Pipinsried an. Eine Woche nach dieser Generalprobe reist der SVH dann nach Bayreuth, wo nun also vermutlich nicht nur die gesperrten Bernard Mwarome und Fabio Sabbagh fehlen werden, sondern auch Moritz Hannemann und Alexis Fambo. „Das ist natürlich heftig“, sagt Schmitt. „Da werden wir improvisieren müssen.“ PATRIK STÄBLER