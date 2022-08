SV Heimstetten: Nächstes Schwergewicht für den Außenseiter

Von: Patrik Stäbler

Teilen

In der Offensive läuft’s bislang sehr gut für Heimstetten: Mohamad Awata feiert in Unterhaching artistisch seinen Treffer zur 2:1-Führung. © Sven Leifer

Fußball-Regionalligist Heimstetten empfängt Schweinfurt, aber das Spiel gegen Haching steckt den Spielern noch in den Knochen.

Heimstetten – Nach dem 2:3 seines SV Heimstetten in Unterhaching saß Trainer Christoph Schmitt am Dienstagabend niedergeschlagen in der Pressekonferenz und sprach von einem „Déjà-vu-Erlebnis“. Schließlich hatte seine Elf bereits das vorangegangene Duell gegen die SpVgg äußerst unglücklich mit 3:4 verloren. Und auch diesmal brachte der SVH den Favoriten zwar an den Rand der Niederlage – stand am Ende aber mit leeren Händen da.

Doch so bitter das Déjà-vu in Unterhaching für Schmitt war – an diesem Freitag hätte er gegen eine solche Neuauflage sicher nichts einzuwenden. Denn dann gastiert um 19 Uhr der FC Schweinfurt in Heimstetten. Und auch, wenn der Klub zu den Schwergewichten der Regionalliga zählt, zog sich der SVH in den Heimspielen gegen die Schnüdel bislang stets achtbar aus der Affäre: Seit dem Wiederaufstieg 2018 stehen zwei Remis und ein Sieg für Heimstetten zu Buche.

„Wir haben daheim gegen Schweinfurt oft gut ausgesehen, das macht mir leise Hoffnung“, sagte Schmitt mit Blick auf das Heimspiel. Wiewohl er im nächsten Satz betonte: „Die Rollenverteilung ist die gleiche wie in Unterhaching.“ Sprich: hier der Außenseiter Heimstetten, der bisher drei von vier Spielen verloren hat; dort der Titelkandidat aus Schweinfurt, den diese Saison noch niemand besiegen konnte.

Erschwerend komme für seine Mannschaft hinzu, dass ihr das „extrem intensive Spiel“ in Unterhaching wohl noch in den Knochen stecken werde, schätzte Schmitt. Inwiefern er daher seine Startelf umstellen werde, ließ der Coach indes offen. „Die Jungs, die momentan hinten dran sind, machen ihre Sache sehr gut. Aber die erste Elf hat ihre Sache in den letzten Spielen eben auch sehr gut gemacht.“ Dies betrifft vor allem die Offensive des SVH, der in vier Spielen bereits zehn Treffer erzielt hat – mithin der zweitbeste Wert der Liga. Jedoch hat Heimstetten auf der anderen Seite auch zehn Gegentore kassiert, was nur vom FC Pipinsried (12) übertroffen wird.

Wie anders sieht da die Bilanz der Schweinfurter aus, die sich in drei Partien erst einen einzigen Gegentreffer eingefangen haben. Der Kader von Neu-Trainer Christian Gmünder ist auch diese Saison hochkarätig besetzt – unter anderem mit Fabian Cavadias, der einst beim SVH in der Jugend gespielt hat und direkt neben dem Sportpark aufgewachsen ist. Entsprechend hätte der 20-Jährige, den Schweinfurt vom FC Ingolstadt ausgeliehen hat, dem Auftritt in seiner alten Heimat sicher entgegengefiebert. Allein Cavadias wird am Freitag nicht auflaufen können, da er aktuell an einer Sehnenverletzung laboriert.

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Rosina, Sabbagh, Sengersdorf, Günzel, Micheli, Awata, Riglewski, Zander, Tunc, Vrenezi.