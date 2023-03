SV Heimstetten: Schwerer Rucksack und gut gefüllter Kader

Von: Patrik Stäbler

Die Fans des SV Heimstetten sind bekannt für die Unterstützung ihrer Mannschaft, die freilich seit zehn Spielen nicht mehr gewonnen hat. © Leifer

SV Heimstetten empfängt heute den ebenfalls arg gebeutelten TSV Rain.

Heimstetten – Vorige Woche hat der Bayerische Fußball-Verband gemeldet, dass alle 20 Regionalligisten fristgerecht eine Lizenz für die kommende Saison in der vierthöchsten Spielklasse beantragt haben. Wirklich alle? Diese Nachfrage liegt nahe - und das nicht etwa mit Blick auf den abgeschlagenen Tabellenletzten SV Heimstetten, der bereits 13 Punkte hinter den Relegationsplätzen liegt.

Vielmehr hat es viele Beobachter erstaunt, dass auch der TSV Rain eine Regionalligalizenz anstrebt, der am Freitag um 19 Uhr in Heimstetten antritt. Schließlich hatte der Klub aus Schwaben in einer für ihn turbulenten Winterpause noch verkündet, dass er sich nach dieser Saison aus der Spielklasse zurückziehen wird – „aus finanziellen und personellen Gründen“, hieß es auf der Vereinswebseite.

Hintergrund der Entscheidung war das geminderte Engagement eines Sponsors. Und als Reaktion auf den angekündigten Rückzug traten im Winter Chefcoach Martin Weng, Co-Spielertrainer Johannes Müller und Kapitän Stefan Müller mit sofortiger Wirkung zurück. In der Folge fürchteten viele, dass Rain noch nicht mal die laufende Saison beenden würde. Inzwischen aber haben sich die Wogen geglättet, in Maximilian Käser hat ein neuer Trainer das Team übernommen, und nun hat der Verein also sogar eine Regionalligalizenz für nächste Saison beantragt, was sein Sportlicher Leiter gegenüber dem „Kicker“ wie folgt kommentierte: „Der TSV Rain beabsichtigt dort zu spielen, wo man am Ende der Saison steht.“

Es ist dies eine reichlich nebulöse Aussage, doch zumindest SVH-Trainer Christoph Schmitt will sich mit der Situation beim nächsten Gegner gar nicht groß beschäftigen. Schließlich hat er genug mit seiner Elf zu tun, die nach dem 0:3 gegen Augsburg seit zehn Spielen nicht mehr gewonnen hat. „Wir müssen jetzt ausblenden, was gewesen ist“, fordert der Coach. Wiewohl er selbst bereits im nächsten Satz sagt: „Wir schleppen immer noch einen unglaublichen Rucksack mit uns herum.“ Gemeint ist damit nicht nur die magere Punktausbeute in einer „verkorksten Hinrunde“, so Schmitt. Sondern ihm zufolge leidet der SVH auch immer noch an den Folgen einer Verletzungsmisere, deretwegen etliche Leistungsträger im Vorjahr lange fehlten.

Am Freitag immerhin sollte der Kader gut gefüllt sein – unter anderem mit dem zuletzt gesperrten Sebastian Burke und Daniel Steimel, der nach monatelanger Pause sein Comeback feiern könnte. Weiter fehlen wird dagegen Abwehrchef Fabio Sabbagh, während hinter dem angeschlagenen Emre Tunc sowie Rico Strieder, der zuletzt nicht trainieren konnte, noch Fragezeichen stehen.

SV Heimstetten: Riedmüller, Maljojoki, Rosina, Sengersdorf, Günzel, Strieder, Micheli, Müller, Riglewski, Tunc, Awata.