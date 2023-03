SV Heimstetten: Schwung ins nächste Kellerduell gegen Buchbach mitnehmen

Von: Patrik Stäbler

Als wäre er nie weg gewesen: Carl Weser, der sich im vorigen Sommer zum Studieren in die USA verabschiedet hat, steht nach seiner Rückkehr wieder für Heimstetten auf dem Rasen © IMAGO/Sven Leifer

Fußball-Regionalligist empfängt an diesem Dienstag den TSV Buchbach zum Nachholspiel (18.30 Uhr). Nachdem das Schlusslicht durch den Erfolg gegen Rain seine zehn Spiele währende Sieglos-Serie beenden konnte, „wollen wir jetzt natürlich den Schwung mitnehmen und an die Leistung anknüpfen“, sagt Coach Christoph Schmitt

Heimstetten – In der Winterpause hat sich der SV Heimstetten mit drei neuen Spielern verstärkt – so lautet zumindest die offizielle Version des Tabellenletzten der Regionalliga. Tatsächlich stand am Wochenende beim 2:1 gegen Rain jedoch noch ein vierter Zugang auf dem Rasen, und das sogar von Anfang an. Wirklich neu ist dieser Kicker aber nicht beim SVH; vielmehr handelt es sich um einen alten Bekannten.

Gemeint ist Carl Weser, der sich im vorigen Sommer zum Studieren in die USA verabschiedet hat. Nun ist der 26-Jährige zurück. Und auch, wenn er zuvor bloß viermal mit seinen neuen, alten Kollegen trainiert habe, „hatte man den Eindruck, Carl wäre nie weg gewesen“, sagt Trainer Christoph Schmitt. Entsprechend habe er Weser gegen Rain das Vertrauen geschenkt. „Und er hat seine Sache sehr gut gemacht.“

Der flinke Mittelfeldmann darf daher auch an diesem Dienstag auf einen Einsatz hoffen, wenn der SVH den TSV Buchbach zum Nachholspiel empfängt (18.30 Uhr). Nachdem das Schlusslicht durch den Erfolg gegen Rain seine zehn Spiele währende Sieglos-Serie beenden konnte, „wollen wir jetzt natürlich den Schwung mitnehmen und an die Leistung anknüpfen“, sagt der Coach.

Zumal der Gegner zwar elf Punkte mehr auf dem Konto hat als der SVH, jedoch ebenfalls im Abstiegssumpf steckt und aktuell auf einem Relegationsplatz liegt. Gestartet ins Jahr ist der TSV Buchbach mit zwei Niederlagen, worauf Trainer Andreas Bichlmaier vor die Tür gesetzt und durch Uwe Wolf ersetzt wurde. Dieser konnte bei seinem Debüt am Samstag prompt ein 3:0 über Fürth bejubeln. Nun kommt es also in Heimstetten zum nächsten Kellerduell.

In dieses gehen die Gastgeber mit einem deutlich breiteren Kader als zuletzt. „Wir haben aktuell mehr als zwanzig Mann im Training“, berichtet Schmitt, dessen Team in der Vorrunde von einer Verletzungsmisere heimgesucht wurde. „Das fühlt sich fast an wie in der Sommervorbereitung.“ Zwar wird gegen Buchbach Sebastian Rosina fehlen, der sich am Samstag eine Muskelverletzung zugezogen hat. Jedoch sind unter anderem Rico Strieder und Daniel Steimel wieder mit dabei – sowie Rückkehrer Carl Weser. (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Maljojoki, Micheli, Sengersdorf, Günzel, Strieder, Weser (Steimel), Müller, Riglewski, Tunc, Awata.