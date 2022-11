SV Heimstetten sehnt Winterpause herbei

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Umstrittene Szene: Patrick Hobsch (links) trifft zum 1:0 für Unterhaching – Heimstetten protestiert erfolglos. © Sven Leifer

Der Heimstettner Sportpark hat sich bereits geleert, die Spieler beider Teams sind längst in die Kabinen verschwunden, wo die Kicker der SpVgg Unterhaching mit lauter Musik ihren Auswärtssieg bejubeln – da muss Christoph Schmitt auf dem Rasen noch eine letzte Frage beantworten. Ob er die Winterpause herbeisehne, wird der Trainer des SV Heimstetten gefragt. Worauf der 37-Jährige einen Moment zögert, dann leise lächelt – und nickt.

Heimstetten – Keine Frage, der SVH hat erst mal genug von dieser Regionalligasaison, in der kaum etwas so gelaufen ist, wie man sich das in Heimstetten vorgestellt hat. Von Verletzungen gebeutelt hat der Klub in 22 Spielen stattliche 15 Niederlagen und dabei 56 Gegentore kassiert. Die Quittung dafür ist der letzte Tabellenplatz - und mittlerweile schon zehn Punkte Rückstand auf die Relegationsränge.

Und dennoch sei man vor der Partie gegen den Spitzenreiter Unterhaching eigentlich guter Dinge gewesen, sagt Schmitt. Schließlich hat seine Elf zuletzt gegen den Landkreis-Rivalen stets gut ausgesehen. Und auch diesmal startet der SVH schwungvoll und hat in der zweiten Minute die erste gute Offensivaktion, als Emre Tunc eine Hereingabe knapp verpasst. Doch eine Viertelstunde später fällt auf der Gegenseite das 0:1 – ein ebenso umstrittener wie folgenschwerer Treffer.

In einer unübersichtlichen Situation hat Patrick Hobsch die Kugel ins Tor geköpft – so bewertet das zumindest der Schiedsrichter auf Hinweis seines Assistenten. Die wütend protestierenden Heimstettner dagegen haben den Ball nicht hinter der Linie gesehen, und auch ihr Trainer meldet nach dem Schlusspfiff Zweifel an: „Beim Gegner hat erst mal keiner gejubelt“, betont Schmitt.

Auf seine Mannschaft wirkt das Gegentor jedenfalls wie Kryptonit auf Superman: Mit einem Schlag ist sie völlig verunsichert, bringt keinen Pass mehr an und lädt Haching förmlich zu Toren ein, was die Gäste dankbar annehmen. Die Folge: Zehn Minuten später heißt es 0:3, womit die Partie im Grunde gelaufen ist. Zwar präsentieren sich die Heimstettner im zweiten Durchgang deutlich gefestigt und haben nun mehr vom Spiel. Doch ein Tor gegen die spürbar vom Gas gegangenen Hachinger will dem Tabellenletzten nicht gelingen, sodass er nun schon seit 297 Minuten auf einen Treffer wartet.

Wohl auch deshalb würden sie sich in Heimstetten wohl lieber heute als morgen in die Winterpause verabschieden. Dann hofft Trainer Schmitt nicht nur auf die Rückkehr etlicher Langzeitverletzter, sondern auch auf dem Transfermarkt könnte der Klub noch mal zuschlagen. Denn, das räumt der Coach ein: „Es hat sich herauskristallisiert, dass wir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen daneben gelegen haben.“ Und auch, wenn es aktuell düster aussieht für seinen SVH, so betont Christoph Schmitt: „Wir haben die Saison noch nicht abgeschenkt.“ (PATRIK STÄBLER)