Direkter Klassenerhalt möglich

Regionalliga Bayern

von Patrik Stäbler schließen

Mit frischem Selbstbewusstsein durch den 3:2-Sieg gegen Eichstätt geht der SV Heimstetten ins nächste Heimspiel an diesem Freitag gegen Ingolstadt II.

Heimstetten– In zwei Belangen macht Ewald Matejka so schnell niemand etwas vor. Erstens ist der Präsident des Regionalligisten SV Heimstetten ein Meister der wortgewaltigen (und regelmäßigen) Schiedsrichterkritik. Und zweitens: Matejka ist ein wandelndes Fußball-Lexikon – nicht nur, was die Historie seines Klubs angeht.

Und so erinnertder Vereinschef dieser Tage gerne an den ersten Titelgewinn des FC Bayern München im Europapokal der Landesmeister anno 1974. Seinerzeit, erzählt Matejka, habe der Klub gegen Atletico Madrid erst 1:1 nach Verlängerung gespielt. Und da es damals noch kein Elfmeterschießen gab, fiel die Entscheidung in einem Wiederholungsspiel, das der FCB mit 4:0 gewann – nur zwei Tage nach dem ersten Duell.

Was einen direkt zur Situation des SV Heimstetten bringt. Der hat nämlich am Mittwoch den VfB Eichstätt empfangen und muss nun ebenfalls zwei Tage später erneut ran: am Freitag zu Hause gegen den FC Ingolstadt II (18.30 Uhr). Diesen engen Terminplan infolge einer Spielverlegung hat Christoph Schmitt schon im Vorfeld als „extrem problematisch“ bezeichnet. Direkt nach dem Schlusspfiff gegen Eichstätt will der SVH-Trainer nicht mehr auf das Thema eingehen. „Dazu ist alles gesagt“, erklärt er knapp. „Wir müssen die Situation annehmen.“

Viel lieber spricht Schmitt über die Leistung seiner Elf, die gerade den Tabellenzweiten Eichstätt mit 3:2 niedergerungen hat – nach zweimaligem Rückstand. Durch den Sieg schiebt sich der SVH auf einen Relegationsplatz; bei zwei Punkten Abstand aufs rettende Ufer erscheint drei Spiele vor Schluss sogar der direkte Klassenerhalt wieder möglich. Am Samstag in einer Woche steht der Abstiegskracher beim Schlusslicht Pipinsried an; zuvor aber bekommt es Heimstetten heute mit der FCI-Reserve zu tun. Wer dabei in der Anfangself des SVH stehen wird, sei noch unklar, sagt Schmitt. „Wir müssen schauen, wie die Spieler die Partie gegen Eichstätt weggesteckt haben.“ Ein Fragezeichen steht jedenfalls hinter Peter Beierkuhnlein und Paul Thomik, die am Mittwoch verletzungsbedingt ausgewechselt wurden; dazu musste sich ihr Abwehrkollege Yannick Günzel direkt nach Spielende behandeln lassen.

„Klar werden wir schwere Beine haben“, räumt Stürmer Marcel Ebeling ein. Dafür könne man aber aus dem Sieg über Eichstätt „viel Selbstbewusstsein“ mitnehmen. Der Gegner aus Ingolstadt hat diese Woche freilich kein Spiel bestritten – und genau hier greift die Analoge von Ewald Matejka nicht mehr. Denn 1974 mussten sowohl die Bayern als auch Atletico quasi ohne Verschnaufpause noch mal ran. Diesmal trifft dies nur den SV Heimstetten.

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Regal, Beierkuhnlein (Wellmann), Ulusoy, Günzel (Hintermaier), Sabbagh, Schels, Hannemann, Riglewski, Ebeling,