SV Heimstetten setzt auf Wiedergutmachung

Von: Patrik Stäbler

Severin Müller Für ihn ist die Saison beendet. © fupa

„Wollen eine bessere Leistung zeigen als in den letzten Wochen.“

Heimstetten – Der Abstieg des SV Heimstetten aus der Regional- in die Bayernliga ist seit dem vergangenen Spieltag auch rechnerisch fix. Nun bleiben dem SVH noch fünf Partien in der vierthöchsten Spielklasse – angefangen mit dem Heimduell gegen die SpVgg Hankofen-Hailing an diesem Samstag um 14 Uhr.

„Natürlich besteht immer die Gefahr, dass der eine oder andere Spieler es etwas lockerer angehen lässt, wenn der Abstieg mal durch ist“, sagt Coach Christoph Schmitt. Jedoch sei das Training in der vergangenen Woche „absolut in Ordnung“ gewesen. Und ohnehin sei er überzeugt, so Schmitt, „dass die Jungs in den verbleibenden Spielen noch mal zeigen wollen, dass sie in dieser Liga mithalten können – wenn alles passt.“

Zumindest personell passt es jedoch – wie so oft in dieser Saison – aktuell nicht in Heimstetten. So fehlen dem Schlusslicht am Samstag der rotgesperrte Ikenna Ezeala sowie eine Reihe von verletzten Leistungsträgern wie Valentin Micheli, Rico Strieder, Sebastian Rosina und Severin Müller. Letzterer hat sich kurz vor der jüngsten 0:3-Niederlage in Würzburg einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen und wird laut seinem Trainer diese Saison gar nicht mehr auflaufen können.

In Hankofen-Hailing bekommt es der SVH mit einem Gegner zu tun, der zwar rechnerisch den Klassenerhalt noch schaffen kann - bei zehn Punkten Rückstand auf die Relegationsplätze jedoch realistisch betrachtet kaum noch Chancen hat. Zum Verhängnis geworden ist den Niederbayern in dieser Saison vor allem ihre löchrige Defensive, die sich stolze 75 Gegentore eingefangen hat. Sogar noch mehr, nämlich 81, hat derweil der Tabellenletzte aus Heimstetten kassiert, weshalb die Zuschauer im Sportpark mit einer torreichen Partie rechnen dürfen.

„Wir spielen gegen eine Mannschaft, wo wir nach meiner Überzeugung die bessere sind“, sagt SVH-Trainer Schmitt. Zudem hat seine Elf nach den zuletzt so mauen Auftritten im eigenen Stadion etwas gutzumachen. „Wir wollen“, betont der Coach, „zu Hause grundsätzlich eine bessere Leistung zeigen, als das in den letzten Wochen der Fall war“.

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Maljojoki, Sabbagh, Sengersdorf, Burke, Steimel, Manole, Weser, Riglewski, Tunc, Awata.