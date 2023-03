SV Heimstetten spürt „einen guten Flow“ – aber jetzt geht’s zu Wacker Burghausen

Von: Patrik Stäbler

Der Zusammenhalt stimmt: „Man merkt auf jeden Fall, dass es aufwärts geht“, sagt Heimstettens Co-Trainer Roman Langer. © Stäbler

Der Blick auf die Tabelle ist beim SV Heimstetten weiterhin tabu – das hat Trainer Christoph Schmitt nach dem 0:0 gegen den TSV Buchbach im Nachholspiel am Dienstagabend klargestellt. In der aktuellen Situation des abgeschlagenen Schlusslichts der Regionalliga bringe es nichts, das Tableau zu studieren. „Da können wir in drei, vier Wochen einmal draufschauen“, befand der Coach. „Und dann wissen wir vielleicht mehr.“

Heimstetten – Genauer gesagt: Dann wird der SVH wissen, ob die jüngsten Erfolge – vier Tage vor dem Punkt gegen Buchbach besiegte das Kellerkind den TSV Rain mit 2:1 – nur ein Strohfeuer gewesen sind oder der Auftakt zu einer Aufholjagd. Eine solche bräuchte der Tabellenletzte, um noch mal am Klassenerhalt zu schnuppern. Denn trotz zuletzt vier Punkten aus zwei Partien liegen die Heimstettner in der Tabelle immer noch satte zehn Zähler hinter den Relegationsrängen.

Die nächste Chance, diesen Rückstand zu verkürzen, bietet sich an diesem Freitag – jedoch wartet ab 19 Uhr eine hohe Hürde auf den SVH. Denn dann gastiert das Schlusslicht beim SV Wacker Burghausen, immerhin Tabellensiebter – mit doppelt so vielen Punkten auf dem Konto aber kaum halb so vielen Gegentoren wie das Team von Coach Christoph Schmitt.

„Burghausen ist eine starke Mannschaft mit Ambitionen nach oben“, sagt Co-Trainer Roman Langer über den Gegner. Dieser hat zuletzt zwar zweimal verloren, war zuvor aber mit drei Siegen ins Jahr gestartet. Der SVH hingegen hat diese Saison noch nie dreimal in Serie punkten können – und strebt nun genau das am Freitag an. „Wenn man sich unsere Leistungen in den letzten zwei Spiele anschaut und auch Art und Weise, wie wir zurzeit trainieren, dann merkt man auf jeden Fall, dass es aufwärts geht“, sagt Roman Langer. „Bei uns ist ein guter Flow drin, und auch die Stimmung ist gut.“

Ursächlich hierfür ist nicht zuletzt die Personalsituation, die sich – anders als so oft in der Hinrunde – inzwischen recht entspannt gestaltet. So werden in Burghausen lediglich der verletzte Innenverteidiger Sebastian Rosina sowie Mittelfeldregisseur Rico Strieder aufgrund von muskulären Problemen fehlen. Ansonsten sind alle Spieler an Bord, wenngleich der eine oder andere die Folgen einer „sehr intensiven Woche“ spüre, sagt der Co-Trainer.

Unabhängig davon werde der Auftritt bei Wacker Burghausen „für uns wieder ein Highlight, bei Flutlicht, in einem schönen Stadion“, freut sich Roman Langer. „Und wenn wir einen guten Tag erwischen, dann bin ich auch überzeugt davon, dass wir dort punkten können“. (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Maljojoki, Sengersdorf, Günzel, Ezeala, Müller, Micheli, Weser, Riglewski, Tunc, Awata.