SV Heimstetten gegen SpVgg Hankofen-Hailing LIVE: Wer entscheidet das Abstiegsduell für sich?

Von: Robin Hieke

Das Hinspiel konnte Hankofen knapp für sich entscheiden. © Paul Hofer

Der bereits abgestiegene SV Heimstetten trifft auf die SpVgg Hankofen-Hailing, die dringend punkten müssen, um sich noch zu retten. Der Live-Ticker.

34. Spieltag der Regionalliga Bayern: SV Heimstetten – SpVgg Hankofen-Hailing

Heimstetten ist bereits abgestiegen, Hankofen ist kurz davor.

Der Live-Ticker aus Heimstetten ab ca. 13.30 Uhr. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Heimstetten – Die 0:3-Niederlage gegen die Würzburger Kickers brachte für den SV Heimstetten Klarheit: Sie sind sicher abgestiegen und müssen für die Bayernliga planen. Dennoch muss die Mannschaft von Roman Langer die Regionalliga-Saison zu Ende bringen. Der nächste Gegner: die SpVgg Hankofen-Hailing. Die Spielvereinigung kämpft noch um den Klassenerhalt, der allerdings auch in weite Ferne gerückt ist.

SpVgg Hankofen-Hailing: Reißt die Horrorserie der Beck-Elf?

Acht Niederlagen in Serie stehen für Hankofen-Hailing zu Buche. In diesen acht Partien kassierten sie jeweils mindestens zwei Gegentore. Mit zehn Punkten Rückstand auf das rettende Ufer scheint der Abstieg für die „Dorfbuam“ besiegelt. „Wir sind nicht naiv. Da müssten wir alles gewinnen, und bei den anderen müsste alles schiefgehen. Aber man weiß ja nie, was passiert“, sagte Spielertrainer Tobias Beck. Ein Fünkchen Resthoffnung bleibt also noch, zumal Hankofen noch zwei Nachholspiele zu absolvieren hat.

Für den SV Heimstetten geht es um nichts mehr: Der Abstieg steht fest. Heimstettens Trainer Roman Langer hat trotzdem noch ein Ziel: „Wir wollen uns in den letzten Spielen bestmöglich verkaufen und im Heimspiel gegen Hankofen natürlich punkten.“

Hinspiel ging an Hankofen-Hailing: Revanchiert sich der SV Heimstetten?

Im vergangenen Herbst trafen die beiden Mannschaften das letzte Mal aufeinander. Damals ging Hankofen als Sieger vom Platz. Timo Sokol erzielte in der zwölften Spielminute das goldene Tor für die „Dorfbuam“. Der 1:0-Erfolg wurde allerdings begünstigt durch eine Rote Karte für Mohamad Awata, durch die der SVH 60 Minuten lang in Unterzahl spielte.

Kann die SpVgg Hankofen-Hailing den Hinspiel-Sieg wiederholen und sich im Abstiegskampf zurückmelden, oder rutscht die Mannschaft von Tobias Beck mit der neunten Niederlage in Folge noch tiefer in den Tabellenkeller? Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker ab ca. 13.30 Uhr. (Robin Hieke)