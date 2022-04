Heimstetten stellt sich in Fürth auf verstärkte Bundesligareserve ein: „Die wollen sicher nicht absteigen“

Von: Patrik Stäbler

Neue Innenverteidigung gesucht: Jasper Maljojoki (links) fällt nach einem Bänderriss aus. © Dieter Michalek/Archiv

Heimstetten – Was ist Trainer Christoph Schmitt nicht erleichtert gewesen, als vor einigen Wochen endlich eine funktionierende Innenverteidigung bei seinem SV Heimstetten gefunden schien. Auf dieser Position – sie ist seit Langem das Sorgenkind des Regionalligisten – hatte der Coach mit Wiederbeginn der Spielzeit Ende Februar auf Neuzugang Jasper Maljojoki sowie Fabio Sabbagh gesetzt, der im Vorjahr wegen einer Fußverletzung lange pausieren musste.

Dieses Duo schlug sich in den ersten Partien mehr als wacker: Nach einem 0:3 beim Spitzenreiter Bayreuth holte der SVH sieben Punkte aus drei Partien – und kassierte dabei bloß zwei Gegentore. Doch dann zog sich erst Sabbagh einen Muskelfaserriss zu, und nun hat es beim jüngsten 2:4 in Rain auch Maljojoki erwischt – mit einem Bänderriss. „Für den Moment ist es personell schwierig“, räumt Schmitt vor dem Kellerduell bei der SpVgg Greuther Fürth II ein (Samstag, 14 Uhr). Denn nebst seinen Innenverteidigern fehlt auch Bernard Mwarome; dazu steht hinter den angeschlagenen Sascha Hingerl und Severin Müller ein Fragezeichen.

Schmitt und seine Trainerkollegen müssen nun also ihre Deckungszentrale umbauen. Nebst dem gelernten Stürmer Mohamad Awata, der zuletzt schon als Innenverteidiger aushalf, dürfte entweder Yannick Günzel oder Valentin Micheli auflaufen. Immerhin: In Lukas Riglewski und Daniel Steimel kehren zwei ebenso erfahrene wie wichtige Spieler nach überstandener Gelbsperre zurück. Zugleich seien fünf Heimstettner nur eine Verwarnung von einer Zwangspause entfernt, gibt Schmitt zu bedenken. „Wir kassieren unfassbar viele Gelbe Karten. Dabei glaube ich nicht, dass wir besonders unfair spielen.“

In der Fair-Play-Rangliste rangiert der SVH auf dem vorletzten Rang und somit noch etwas schlechter als in der regulären Tabelle. Diese führt Heimstetten seit der Niederlage in Rain wieder auf einem Abstiegsrelegationsplatz – jedoch zwei Positionen und vier Punkte vor dem Gegner aus Fürth. Als Favorit sieht Schmitt sein Team am Samstag dennoch nicht. „Es ist das typische Muster, dass sich die Zweiten Mannschaften zu Saisonbeginn schwer tun, sich dann aber stabilisieren“, weiß der Coach. Und genau das zeichne sich bei den Fürthern ab, die zuletzt acht Zähler in fünf Spielen holten.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass Fürth ein allzu großes Interesse daran hat, dass diese Saison ihre beiden Herren-Mannschaften absteigen“, sagt Schmitt mit Blick auf die Profis der SpVgg, die aktuell Tabellenletzter der Bundesliga sind. „Ich könnte mir also vorstellen“, so der Coach, „dass die Zweite Mannschaft am Samstag die eine oder andere Verstärkung bekommt“.

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Awata, Günzel, Sengersdorf, Gebhart, Micheli, Steimel, Hannemann, Tunc, Riglewski, Skrijelj.