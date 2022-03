Heimstettens Stürmer Awata: „Und nächste Woche spiele ich dann Torwart“

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Mohamad Awata: „Ich habe den Trainern gesagt: Egal ob Sechser oder Innenverteidiger – ich spiele überall, wo ich dem Team helfen kann. Und ich habe auch die Qualität, um das zu machen.“ © Gerald Förtsch

Tief in der zweiten Halbzeit fliegt der gefühlt dreihundertste lange und hohe Ball eines Buchbacher Verteidigers in Richtung Strafraum des SV Heimstetten. Doch ehe die Kugel die Gefahrenzone erreicht, wirft sich Mohamad Awata in der Weg - und das im Wortsinn. Fast waagrecht liegt der Heimstettner in der Luft und befördert das Spielgerät mit einem Scherenschlag weg, nur weg vom eigenen Gehäuse.

Heimstetten – Nun ist der Stürmer Mohamad Awata eigentlich dafür zuständig, den Fußball nicht weg vom sondern ins Tor zu schießen. Doch nachdem der Angreifer zuletzt gegen Schweinfurt bereits im defensiven Mittelfeld gespielt hatte, läuft er an diesem Nachmittag gar als Innenverteidiger auf. „Wir hatten das in der Vorbereitung schon mal ausprobiert, weil er mit seiner Wucht viel abräumt“, sagt Trainer Christoph Schmitt über Awatas Rollenwechsel. „Allerdings war das heute auch ein Stück weit der Not geschuldet.“

Denn gegen Buchbach fehlen dem SVH nicht nur Yannick Günzel und Valentin Micheli, sondern in der 22. Minute muss auch Abwehrchef Fabio Sabbagh wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Seinen Posten übernimmt in der Folge Mohamad Awata, der „seine Sache sehr ordentlich gemacht hat“, wie Trainer Schmitt hinterher lobt. In der syrischen Nationalelf habe er einst als Sechser gespielt, erzählt der 28-Jährige nach dem Abpfiff. „Doch in Deutschland war ich immer nur Stürmer.“ Wobei er auch gegen eine defensivere Rolle nichts einzuwenden habe, betont Awata. „Ich habe den Trainern gesagt: Egal ob Sechser oder Innenverteidiger – ich spiele überall, wo ich dem Team helfen kann. Und ich habe auch die Qualität, um das zu machen.“

Gegen Buchbach jedenfalls leistet Awata seinen Beitrag dazu, dass am Ende der zweite Zu-Null-Sieg in Serie für Heimstetten zu Buche steht. Als der Syrer nach dem Abpfiff und dem obligatorischen Siegesjubel mit den Fans vom Rasen trabt, wartet an der Bande sein Ex-Teamkollege Manuel Duhnke. „Bist du jetzt Innenverteidiger, oder was?“, fragt er Awata lachend. Worauf dieser ebenfalls grinst und antwortet: „Ja, und nächste Woche spiele ich dann als Torwart.“ (ps)