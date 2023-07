SV Heimstetten sucht noch einen Torjäger

Von: Patrik Stäbler

In der Findungsphase: SVH-Neuzugang Kubilay Celik (r.) im Duell mit Jakob Lippmann. © Robert Brouczek

Neun Minuten vor Schluss dieser Bayernligapartie seines SV Heimstetten beim FC Deisenhofen schickt Trainer Roman Langer beim Stand von 0:0 Youngster Hugo Heise aufs Feld – verbunden mit der Hoffnung auf ein Déjà-vu. Denn nur vier Tage zuvor hat der 19-Jährige dem SVH durch ein Jokertor in der Nachspielzeit einen 1:0-Sieg im Ortsderby gegen den Kirchheimer SC beschert.

Heimstetten – Diesmal aber bleiben Heise und Heimstetten der späte Lucky Punch verwehrt. Und so muss sich der Absteiger am Mittwochabend mit einem 0:0 begnügen – ein „gerechtes Ergebnis“, urteilt Vizeabteilungsleiter Semir Cerovac. „Beide Mannschaften waren von ihren Trainern gut eingestellt und haben klug gespielt. Leider haben wir es verpasst, aus unseren zwei, drei Chancen ein Tor zu machen.“

Vor 250 Zuschauern in Deisenhofen schickte Langer im Vergleich zum Auftaktsieg gegen Kirchheim eine auf drei Positionen veränderte Startelf ins Rennen. So durften anstelle von Fabio Sabbagh, Moritz Heigl und Simon Werner, die sich alle am Samstag verletzt hatten, die Neuzugänge Joel Brogan, Benedikt Hoppe und Kubilay Celik von Anfang an ran.

Dem Spiel der Heimstettner taten diese Wechsel keinen Abbruch – zumindest in der Defensive. Dort standen die Gäste über weite Strecken sicher und ließen nur wenig zu. Dies traf jedoch ebenso auf die von Andreas Pummer trainierten Gastgeber zu, sodass sich eine intensive, aber chancenarme Partie entwickelte. Dabei hatte der SVH in der ersten Hälfte mehr vom Spiel und durch Lukas Riglewski und Daniel Steimel auch zwei passable Möglichkeiten. Jedoch konnten beide ihre Chancen ebenso wenig nutzen wie nach der Pause Michael Bachhuber, als der FCD-Stürmer die Kugel aus aussichtsreicher Position über die Latte setzte.

„In der zweiten Hälfte war Deisenhofen optisch besser“, räumt Cerovac ein. Allein Zählbares wollte auch beim Gastgeber nicht herausspringen. Einen Aufreger gab es noch kurz vor Schluss, als Heimstettens Benedikt Hoppe im Strafraum zu Boden ging. „Das war ein klares Foul und hätte Elfmeter geben müssen“, findet Cerovac. Der Schiedsrichter sah dies jedoch anders, sodass die Partie wenig später beim Stand von 0:0 endete.

„Wir können mit dem Punkt zufrieden sein, wir sind ja noch in der Findungsphase“, bilanziert Cerovac mit Blick auf den Umbruch im Sommer. Wobei der Vizeabteilungsleiter auch betont: „Man hat gesehen, dass wir noch einen Stürmer brauchen, der vorne die Buden macht.“ (PATRIK STÄBLER)

FC Deisenhofen – SV Heimstetten 0:0

SVH: Riedmüller, Hoppe, Rosina, Burke, Brogan, Micheli (46. Manole), Steimel, Müller, Celik (81. Heise), Vnuk (68. Nollenberger), Riglewski.

Schiedsrichter: Markus Haase (ASV Burglengenfeld) – Zuschauer: 250.