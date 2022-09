SV Heimstetten sucht weiter seine Defensivstärke – Kellerderby gegen Greuther Fürth II

Von: Patrik Stäbler

Man kennt sich von früher: Der Heimstettner Neuzugang Rico Strieder (damals FC Bayern II; rechts) liefert sich im Jahr 2013 ein Duell mit dem heutigen SVH-Trainer Christoph Schmitt. © Imago

Schlusslicht SV Heimstetten sucht weiter seine Defensivstärke, im Kellerderby der Regionalliga an diesem Freitag gegen Greuther Fürth II kann das Team von Christoph Schmitt Boden gutmachen.

Heimstetten – 18 Tore hat in dieser Regionalligasaison etwa der SV Wacker Burghausen geschossen, derzeit Tabellendritter. Die gleiche Ausbeute verzeichnen auch Aschaffenburg und Vilzing – der Fünfte und Siebte im Tableau. Ebenfalls 18 Mal ins Schwarze getroffen hat der SV Heimstetten, den man jedoch lange suchen muss, wenn man die Tabelle von oben herab liest.

Denn trotz durchschnittlich fast zwei Treffern pro Partie hält der SVH vor dem Heimduell an diesem Freitag um 19 Uhr gegen die SpVgg Greuther Fürth II die rote Laterne fest umklammert. Der Hauptgrund hierfür sind stattliche 30 Gegentreffer, die sich der Klub in bisher elf Partien eingefangen hat. Man müsse nur auf diese Torbilanz schauen, dann wisse man, woran es hapert, konstatierte ein hörbar verärgerter Trainer Christoph Schmitt nach der 0:6-Abreibung am vergangenen Samstag beim FC Bayern II. Und weiter: „Wir sind nicht bereit, defensiv Zweikämpfe zu führen. So gewinnst du in dieser Liga keine Spiele.“

Um die wacklige Defensive zu stärken, hat der SVH unter der Woche noch mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. In Rico Strieder verpflichtete der Tabellenletzte einen 30-jährigen Routinier, der einst beim FC Bayern ausgebildet wurde und dort 2015 sogar auf einen Einsatz im Bundesligateam kam, ehe er mehrere Jahre bei Utrecht in der ersten holländischen Liga kickte. In dieser Spielklasse trat er zuletzt auch für den PEC Zwolle an, ehe der Klub in der Vorsaison abstieg und Strieders Vertrag nicht verlängerte.

Nun hat der gebürtige Dachauer also beim SV Heimstetten angeheuert, für den er schon am Freitag gegen Fürth auflaufen könnte. Diese Partie hat für den seit sieben Pflichtspielen sieglosen SVH richtungsweisenden Charakter. Schließlich hat der Tabellenvorletzte aus Fürth bisher nur einen Zähler mehr gesammelt als das Schlusslicht und wartet seinerseits seit Ende Juli auf einen dreifachen Punktgewinn. Anders als bei Heimstetten liegt das Problem der Zweitliga-Reserve jedoch weniger in der Defensive – mit 15 Gegentoren in zehn Spielen weist die Elf von Trainer Petr Ruman eine mehr als beachtliche Bilanz aus. Doch offensiv präsentiert sich Fürth in dieser Saison allzu oft fast schon erschreckend harmlos: Mit gerade mal sieben Treffern stellt das Kellerkind den schwächsten Angriff der Liga.

Personell werden dem SV Heimstetten auch am Freitagabend wieder eine Reihe von verletzten Defensivkräften fehlen. Immerhin: In Sandro Sengersdorf, der schon gegen die Bayern sein Comeback feierte, ist ein Abwehrspieler aus dem Lazarett zurückgekehrt. Darüber hinaus steht auch Sebastian Burke nach seiner Sperre wieder zur Verfügung.

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Micheli, Maljojoki, Günzel, Sengersdorf, Müller, Awata, Riglewski, Zander, Tunc, Vrenezi.