Heimstettens Teammanager Tom Lamest zurück in Haching: „Während des Spiels ruhen alle Freundschaften“

Von: Patrik Stäbler

„Wahrscheinlich werde ich die halbe Haupttribüne kennen“: Thomas Lamest (hier in der vorigen Saison als Stadionsprecher bei Türkgücü München im Olympiastadion) fährt mit seinem neuen Klub Heimstetten zum „absoluten Topfavoriten“ Unterhaching. © Imago/Sven Leifer

An diesem Dienstagnachmittag wird sich Thomas Lamest auf einen Weg machen, den er wohl auch mit verbundenen Augen finden würde – von seinem Wohnort in Putzbrunn hinüber in den Unterhachinger Sportpark, der lange Jahre sein zweites Zuhause gewesen ist. Schließlich war Lamest bei der Spielvereinigung Stadionsprecher, erst der Amateure und später des Drittligateams. Diesmal jedoch wird ihn sein Weg im Stadion weder in die Sprecher- noch in die Heim- sondern in die Auswärtskabine führen.

Heimstetten – Schließlich ist Lamest seit dieser Saison Teammanager des SV Heimstetten, der an diesem Dienstag um 19 Uhr zum Regionalligaderby in Unterhaching antritt – „für mich natürlich ein besonderes Spiel“, sagt der 34-Jährige. Nicht nur pflege er noch gute Kontakte zur SpVgg und zu mehreren Kickern, sondern für seine Freunde und Bekannte habe er auch ein größeres Ticketkontingent reserviert. „Wahrscheinlich werde ich die halbe Haupttribüne kennen“, sagt Lamest und lacht. Überdies wird er sich nach dem Spiel mit anderen Mitgliedern der Unterhachinger Fangruppe „Süüüd!“ im Biergarten des Sportparks treffen, „wo ich mir dann wahrscheinlich den einen oder anderen blöden Spruch anhören muss“.

Doch bei aller Verbundenheit mit der SpVgg stellt Thomas Lamest klar: „Ich bin an dem Abend hundert Prozent für Heimstetten. Während des Spiels werden alle Freundschaften ruhen.“ Große Sprüche über die Aussichten seiner Mannschaft wolle er aber nicht klopfen, sagt der Teammanager. „Das ist unser schwerstes Auswärtsspiel in dieser Saison. Denn für mich ist Haching der absolute Topfavorit auf die Meisterschaft.“ Zudem sei die Ausgangslage des Klubs eine komplett andere als in Heimstetten: „Wir sind absolute Amateure, die dagegen allesamt Vollprofis.“

SVH will Topfavorit Unterhaching ärgern Wer durch die Biografien der Fußballer des SV Heimstetten blättert, der stößt dort auf eine Reihe von Kickern mit einer Vergangenheit bei der SpVgg Unterhaching – von Kapitän Lukas Riglewski und Abwehrchef Fabio Sabbagh bis hin zu den Neuzugängen Robert Manole und Sebastian Burke, die noch in der Vorsaison für die U19 des großen Nachbarn aufgelaufen sind. Auch wegen dieser Verwicklungen nennt Co-Trainer Roman Langer den Auftritt seiner Elf am Dienstag um 19 Uhr im Hachinger Sportpark ein „brutales Highlight-Spiel“.

Überdies gilt der Gegner als Topfavorit auf den Titel – und diese Rolle hat das Team von Trainer Sandro Wagner bisher eindrucksvoll angenommen: In drei Ligaspielen gab’s drei Siege; allein im Pokal leistete sich Unterhaching einen peinlichen Ausrutscher beim Bezirksligisten Feuchtwangen. Demgegenüber ist der SVH mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, konnte zuletzt aber ein 5:2 über Aschaffenburg feiern. „Ich traue der Mannschaft auch in Unterhaching etwas zu“, gibt sich Roman Langer kämpferisch. Die Zuschauer im Sportpark dürfen sich jedenfalls auf reichlich Torraumszenen freuen: In Unterhaching (9 Saisontreffer) und Heimstetten (8) treffen die bisher erfolgreichsten Offensivreihen der noch jungen Saison aufeinander. (ps) Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Rosina, Sabbagh, Sengersdorf, Günzel, Micheli, Awata, Riglewski, Zander, Tunc, Vrenezi.



Die freilich inzwischen in die Regionalliga abgerutscht sind – mithin eine Spielklasse tiefer als zu seiner Zeit als Stadionsprecher. Diese Aufgabe übernahm er 2017, kurz nachdem er durch eine verrückte Spendenaktion für Aufsehen gesorgt hatte, als er zu Fuß zum Relegationsspiel der SpVgg nach Elversberg gelaufen war. Als Stadionsprecher blieb Lamest bis Ende 2019 in Unterhaching, ehe er in der Vorsaison denselben Posten bei Türkgücü München übernahm. Im Sommer kehrte er dann nach Heim–stetten zurück, wo er bereits von 2010 bis 2012 Betreuer gewesen war. „Seit dieser Zeit habe ich immer Kontakt zum SVH gehalten“, sagt Lamest. „Deshalb musste ich nicht überlegen, als die Anfrage kam.“

Als Teammanager habe er vor allem organisatorisch viel zu tun, was ungleich aufwändiger sei als der Job als Stadionsprecher, sagt er. Und doch bereut Thomas Lamest seinen Rollenwechsel nicht – im Gegenteil: „Mir macht es super viel Spaß, so nahe an der Mannschaft zu sein.“ Besonders natürlich bei Spielen wie an diesem Dienstag: „Bei Flutlicht, mit vielen Fans und im Sportpark Unterhaching“, zählt Lamest auf. „Was könnte es Schöneres geben?“ (PATRIK STÄBLER)