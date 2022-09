Transferhammer: Heimstetten holt Ex-Bayern-Profi aus Holland zurück nach München

Von: Sebastian Isbaner

Rico Strieder wechselt zurück nach München zum SV Heimstetten © Imago

Der SV Heimstetten hat mit Rico Strieder einen echten Transferhammer gelandet. Der Ex-Bayern-Profi wechselt aus der Eredevise zurück nach München.

München - Der SV Heimstetten konnte sich prominent verstärken. Rico Strieder wird künftig in der Regionalliga Bayern für die Münchner auflaufen. Der defensive Mittelfeldspieler wechselt vom PEC Zwolle aus der ersten holländischen Liga zurück in die Landeshauptstadt. Der 30-Jährige wird das Trikot mit der Nummer 13 tragen.

Rico Strieder: Nach sieben Jahren in Holland - Ex-Profi kehrt nach München zurück

Strieder wechselte früh vom TSV Arnbach zum deutschen Rekordmeister und durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften bis hin zum Herrenbereich. Zur Saison 2011/12 bestritt der gebürtige Dachauer sein Herrendebüt für die Reserve des FC Bayern München. In der Saison 14/15 gab Strieder sein Bundesliga-Debüt bei der 0:2-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen. Später in dieser Saison feierte der heute 30-Jährige die deutsche Meisterschaft mit den Münchnern.

In der Transferperiode darauf wechselte Strieder nach Holland zum FC Utrecht. 2020 wurde der Mittelfeldspieler erst zum PEC Zwolle ausgeliehen und schließlich auch transferiert. Nach seinem Vertragsende diesen Sommer blieb der ehemalige Bayern-Profi vereinslos. 141 Einsätze bestritt der 30-Jährige in seiner Zeit in Holland in der Eredevise. Nun wird er künftig für den SV Heimstetten auflaufen.

SV Heimstetten: Transferhammer - Strieder soll beim Regionalligisten für mehr Stabilität sorgen

„Der Tipp kam von einem Spieler von uns. Zeitgleich kam dann das Interesse von Rico, bei uns zu spielen. Er wollte sich anders orientieren und wieder zurück nach Hause kommen. Der Rico hat jetzt auch schon ein paar mal bei uns trainiert und uns dann die Zusage gegeben. Das ist für uns natürlich sehr gut“, sagt Sportdirektor Semir Cerovac im Gespräch mit FuPa Oberbayern.

Der Verantwortliche des SV Heimstetten schwärmt von seinem Neuzugang. „Er wird uns definitiv mit seiner Erfahrung weiterhelfen. Auch seine enorme Qualität hat man im Training schon gesehen. Wir erwarten uns defensiv mehr Stabilität mit Rico. Auch erhoffen wir uns von Rico, dass er die jungen Spieler führen und weiterbringen kann.“ Auch Michael Matejka fiebert dem Neuzugang entgegen. „Wir freuen uns, so einen erfahrenen Spieler bekommen zu haben. Er ist ein super Typ und wird uns helfen, Stabilität in die Mannschaft reinzubekommen.“

Regionalliga: Sechs Spiele in Folge ohne Sieg - Heimstetten hofft gegen Fürth auf Kehrtwende

Der SV Heimstetten steckt momentan in der Krise. Seit sechs Spielen konnten die Münchner in der Regionalliga keinen Sieg mehr verbuchen. Der letzte Dreier datiert vom fünften Spieltag. Dort gewannen die Hoaschdenger zu Hause mit 3:2 gegen den FC Schweinfurt. Seitdem gab es für den Tabellenletzten der Regionalliga fünf Niederlagen und nur ein Unentschieden.

Am letzten Spieltag ging die Mannschaft von Trainer Christoph Schmitt beim Ex-Verein von Rico Strieder, den Amateuren des FC Bayern München mit 0:6 unter. Der prominente Neuzugang soll im kommenden Spiel am Freitag gegen die Reserve der SpVgg Greuther Fürth im Kellerduell helfen, den Abwärtstrend zu beenden und die nächsten Punkte der Saison einzufahren. (Sebastian Isbaner)