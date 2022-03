Heimstetten gegen Buchbach LIVE: Rot-Weißen noch ohne Punktgewinn in 2022

Hartes Duell: Moritz Hannemann (weiß, SV Heimstetten) mit allen Mitteln gegen Marco Rosenzweig (rot, TSV Buchbach) © IMAGO / Lackovic

Der SV Heimstetten empfängt den TSV Buchbach. Während die Heimelf vier Punkte aus den letzten beiden Spielen holte, peilen die Gäste die ersten Punkte in der Rückrunde an.

Verbesserte Situation bei den Buchbachern nach kürzlicher Corona-Absage

Wir begleiten das Spiel im Live-Ticker.

Heimstetten - Der SV Heimstetten hat den TSV Buchbach zu Gast. Nach dem wichtigen Dreier in Aschaffenburg, braucht die Schmitt-Elf die nächsten Punkte im Abstiegskampf. Außerdem wolle man sich für das Hinspiel revanchieren, so Cheftrainer Christoph Schmitt. „Wir wollen an die Leistung aus dem Aschaffenburg-Spiel anknüpfen und im Flow bleiben. Und wenn man sich das Hinspiel und das Pokalspiel (0:4 und 1:4, Anm.d.Red.) ansieht, dann haben wir auch einiges was gutzumachen gegen Buchbach.“

Bei den Gästen aus Buchbach schaut die Sache ein bisschen anders aus. Die Thallinger-Elf befindet sich zur Zeit im Mittelfeld der Tabelle, nämlich auf dem achten Platz. Jedoch verlor man die ersten drei Spiele im neuen Jahr und wartet somit immer noch auf was Zählbares. Zusätzlich kommt noch eine Spielabsage wegen Corona hinzu. „Die Situation hat sich aber wieder merklich gebessert, so dass wir in Heimstetten durchaus eine schlagkräftige Truppe werden aufs Feld schicken können. Das Momentum ist derzeit auf Seiten von Heimstetten nach dem Punkt gegen Schweinfurt und dem Sieg in Aschaffenburg. Trotzdem werden wir die Partie mutig und aktiv angehen, um etwas zu holen.“, sagt der Cheftrainer Marcel Thallinger im Vorfeld des Spiels. (Tim Hempfling)*tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.