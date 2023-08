SVH-Neuzugang Kubilay Celik brennt auf Duell mit Ex-Verein TSV Eintracht Karlsfeld

Von: Patrik Stäbler

Am heutigen Dienstagabend empfängt der TSV Eintracht Karlsfeld den SV Heimstetten. © IMAGO/Sven Leifer

In der ersten Pokalrunde des Totopokals gastiert Heimstetten beim TSV Eintracht Karlsfeld. Für Kubilay Celik ist das eine Rückkehr zum Ex-Verein.

Heimstetten – Kubilay Celik fiebert dem Pokalduell seines SV Heimstetten an diesem Dienstag besonders entgegen. Schließlich tritt der Bayernligist um 19.30 Uhr beim TSV Eintracht Karlsfeld an – mithin jener Club, bei dem der 24-jährige Angreifer vergangene Saison 34 Ligapartien bestritten und dabei 17 Tore erzielt hat.

Für sein neues Team hat Celik noch nicht ins Schwarze getroffen – so wie die komplette Offensive des SVH bislang nicht eben durch eine beängstigende Torgefahr geglänzt hat. So durften die Heimstettner in ihren zwei Ligaspielen nur ein einziges Mal jubeln – nach Hugo Heises Last-Minute-Treffer im Ortsderby gegen Kirchheim.

SV Heimstetten: Sabbagh, Heigl und Werner fehlen – Trainer Langer will in nächste Runde einziehen

„Wir wollen jetzt mal wieder ein paar Tore schießen“, sagt daher Trainer Roman Langer mit Blick auf das Pokalspiel gegen den Landesligisten. Personell werde er durchaus das eine oder andere verändern, kündigt der Coach an – auch aufgrund von Blessuren.

So werden Fabio Sabbagh (Rücken), Moritz Heigl (Muskelfaserriss) und Simon Werner (Bänderverletzung), die sich allesamt im Auftaktmatch gegen Kirchheim verletzt haben, noch mehrere Wochen fehlen. Dazu soll auch Valentin Micheli geschont werden, der an Knieproblemen laboriert.

„Trotzdem werden wir eine starke Mannschaft aufs Feld schicken“, sagt Langer, der klarstellt: „Wir wollen das Spiel gegen einen guten Gegner unbedingt gewinnen, damit wir in die nächste Pokalrunde einziehen.“ (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtlich Aufstellung: Voß, Hoppe, Kehl, Burke, Brogan, Manole, Müller, Vnuk, Riglewski, Celik, Nollenberger.