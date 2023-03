Aus den USA zurück in die Regionalliga: Rückkehrer verhilft Heimstetten gleich zum Sieg

Von: Robin Hieke

Teilen

Kevin Gutia (li., TSV Rain am Lech, 23) Carl Weser (SV Heimstetten, 27) im Zweikampf. © IMAGO/Sven Leifer

Carl Weser ist gerade erst aus den USA zum SV Heimstetten zurückgekehrt. In seinem ersten Spiel steht er gleich in der Startelf und feiert einen ganz wichtigen Sieg mit seiner Mannschaft.

Heimstetten – Erst am Freitag hat der SV Heimstetten vermeldet, dass sie ab sofort wieder auf Carl Weser zurückgreifen können. Für viele Fans dürfte der 26-jährige Mittelfeldspieler ein Begriff sein. Bereits zwischen 2018 und 2022 schnürte Weser die Schuhe für den SVH. In dieser Zeit brachte er es auf 41 Spiele in der Regionalliga Bayern, in denen er zwei Tore und vier Vorlagen lieferte.

Danach entschied sich der Mittelfeldspieler, in den USA zu studieren. Jetzt ist er wieder zurück in der Regionalliga Bayern und versucht mit dem SV Heimstetten den Abstieg zu verhindern. In seinem ersten Spiel für Heimstetten in dieser Saison stand er gleich in der Startelf und trug dazu bei, dass Heimstetten das wichtige Spiel gegen den Abstiegskonkurrenten TSV Rain/Lech gewann. Die Heimstettener Sieglosserie, die ganze zehn Spiele andauerte, nahm damit ein Ende.

Carl Weser: Rückkehr war nicht abgesprochen, aber eine Option.

„Wir hatten die Option einer möglichen Rückkehr vor seinem Abschied besprochen. Abgesprochen oder gar fixiert war es aber nicht. Nach seiner Rückkehr hatten wir dann wieder Kontakt und sind nun umso glücklicher, dass es geklappt hat“, berichtet Heimstettens Trainer Christoph Schmitt.

Carl Weser soll dem Tabellenletzten helfen wieder an die Relegationplätze heranzurücken. „Er ist ein technisch versierter und sehr beweglicher Spieler, der für den Gegner oft schwer ausrechenbar ist. Zudem kommuniziert er viel und arbeitet auch gut und fleißig gegen den Ball. Allesamt Attribute die uns sehr gut zu Gesicht stehen“, sagt Schmitt über den Mann mit der Nummer 27.

SV Heimstetten: Hoffnungsschimmer im Abstiegskampf

Durch den Heimsieg gegen den TSV Rain/Lech kommt bei den Heimstettenern Erleichterung auf. Denn nach 160 Tagen ohne Sieg konnte die Mannschaft endlich wieder drei Punkte einfahren. Dieses Gefühl dürfte beim Blick auf die Tabelle schnell wieder verflogen sein. Der Abstand auf die Relegationsränge beträgt immer noch elf Punkte.

„Wir sind keine Träumer und wissen, dass eine Menge zusammenkommen muss, um den Klassenerhalt doch noch feiern zu können. Aber so lange es rechnerisch möglich ist, werden wir die Hoffnung nicht aufgeben“, erklärt der 37-jährige Trainer. Der nächste Gegner ist der TSV Buchbach, der am Dienstag (21. März) um 18.30 Uhr beim SV Heimstetten zu Gast ist. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Christoph Schmitt den Abstand zum rettenden Ufer auf acht Punkte verkürzen. (Robin Hieke)