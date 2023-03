SV Heimstetten gegen TSV Rain LIVE: Schmitt-Elf im Kellerduell unter Zugzwang

Von: Kilian Drexl

Teilen

Der SV Heimstetten muss sich nach der zuletzt enttäuschenden Leistung deutlich steigern. © IMAGO/Sven Leifer

Der SV Heimstetten empfängt am Freitagabend den TSV Rain/Lech. Das Team von Trainer Christoph Schmitt muss dringend punkten. Der Liveticker.

Schlusslicht SV Heimstetten empfängt den TSV Rain/Lech in der Regionalliga Bayern

Anpfiff ist am Freitagabend um 19.00 Uhr im ATS Sportpark

Heimstetten hat mittlerweile 13 Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz

Heimstetten – Der SV Heimstetten empfängt am Freitagabend (19 Uhr) den Tabellensiebzehnten TSV Rain/Lech. Die Heimstettener sind das abgeschlagene Schlusslicht der Regionalliga Bayern und im heimischen ATS Sportpark dringend auf einen Dreier angewiesen.

„Keine Leidenschaft und keine Einstellung zu sehen“ – Zeigt Heimstetten gegen Rain ein anderes Gesicht?

In 2023 sind die Heimstettener bislang noch sieglos. Nach dem 1:1 bei Türkgücü München, wo die Mannschaft von Christoph Schmitt knapp 60 Minuten in Unterzahl agierte, kam wieder etwas Hoffnung auf. Doch diese wurde mit dem blutleeren Auftritt am vergangenen Samstag gegen den FC Augsburg II jäh zerschlagen. Vizeabteilungsleiter Semir Cerovac kritisierte seine Spieler nach dem 0:3 deutlich: „Da war keine Leidenschaft und keine Einstellung zu sehen. So kannst du in dieser Liga nicht bestehen.“

Der SVH ist noch immer stark von der anhaltenden Verletzungsmisere gebeutelt. Allerdings könnte neben dem zuletzt gesperrten Sebastian Burke auch Daniel Steimel nach monatelanger Zwangspause sein Comeback geben. Auch Stammkeeper Maximilian Riedmüller dürfte wieder für Moritz Knauf ins Tor zurückkehren. Bangen muss Heimstetten hingegen um die angeschlagenen Emre Tunc und Rico Strieder, die in den vergangenen Spielen zum Stammpersonal gehörten.

Kehrtwende: TSV Rain beantragt doch Regionalligalizenz für nächste Saison

Auch für den TSV Rain könnte es sportlich aktuell besser laufen. Nach zwei Remis zum Start ins neue Jahr setzte es am vergangenen Wochenende eine 1:6-Heimpleite gegen den VfB Eichstätt. Allerdings gibt es in diesen Tagen auch positive Nachrichten bei der Mannschaft von Maximilian Käser zu vermelden. Diese könnten im Abstiegskampf beflügeln. In der Winterpause hatten die Schwaben noch verkündet, dass sie sich nach Ablauf der Spielzeit aus der Regionalliga Bayern zurückziehen würden. Nun die Wende: Der TSV Rain/Lech beantragt eine Regionalligalizenz für die kommende Saison. Coach Käser stellte klar: „Der TSV Rain beabsichtigt dort zu spielen, wo man am Ende der Saison steht.“ Mit einem Sieg in Heimstetten könnte sein Team die direkten Abstiegsränge verlassen. (Kilian Drexl)