SV Heimstetten-Trainer Christoph Schmitt über Türkgücü München: Pläne sind „eine Farce“

Von: Patrik Stäbler

Teilen

„Ich gehe davon aus, dass es für uns eng bleibt bis zum letzten Spieltag“ - SVH-Trainer Christoph Schmitt. © Archiv: Brouczek

Der SV Heimstetten will im Kampf um die Klasse weiter Punkte gut machen. Am Samstag muss die Schmitt-Elf zur zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg.

Heimstetten – Der Abstiegskampf in der Regionalliga Bayern ist fünf Spieltage vor Schluss ein Krimi mit mindestens acht Protagonisten – und zwei großen Unbekannten. Zum einen ist weiterhin unklar, ob die vierthöchste Spielklasse nächste Saison 18, 19 oder doch wieder 20 Teams haben wird. Zum anderen strebt Türkgücü München eine Rückkehr in die Regionalliga an.

Dies wiederum könnte dazu führen, dass die vier Releganten aus der Regional- und den Bayernligen lediglich ein Ticket für die vierte Liga ausspielen – anstatt der üblichen zwei Startplätze. Oder anders ausgedrückt: In diesem Szenario müsste ein Klub Platz machen für den bisherigen Drittligisten Türkgücü München, der vor einigen Wochen Insolvenz angemeldet und den Spielbetrieb eingestellt hat.

Christoph Schmitt: Pläne von Türkgücü München sind eine „Farce“

Ob das fair wäre? „Wer am Ende der Saison auf dem Relegationsplatz steht, der steht dort zurecht und muss mit den Folgen umgehen“, sagt Christoph Schmitt, Trainer des abstiegsbedrohten SV Heimstetten – einerseits. Andererseits spricht der Coach mit Blick auf die Pläne Türkgücüs von einer „Farce“. „Die Möglichkeit, dass dieser Verein nächste Saison Regionalliga spielt, und dass die Statuten das erlauben, ist einfach Wahnsinn“, kritisiert Schmitt, der betont: „Das ist auch ein Politikum.“

Unabhängig davon hoffen der Coach und seine Kicker, dass sie sich am Saisonende gar nicht erst Gedanken machen brauchen um den Modus der Relegation und die künftige Zahl der Regionalligisten – indem sie den direkten Klassenerhalt packen. Und vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg II am Samstag um 14.30 Uhr steht der SVH auch über den Strich, wenngleich nur dank der besseren Torbilanz. „Die Tabelle ist da unten unglaublich nah beisammen“, sagt Schmitt. „Ich gehe davon aus, dass es für uns eng bleibt bis zum letzten Spieltag.“

SV Heimstetten: Das Hinspiel gegen den 1. FC Nürnberg II endete torlos

Dabei hat seine Elf durch Siege über Rosenheim und Burghausen zuletzt wertvolle Punkte gesammelt – im eigenen Stadion, wie so oft diese Saison. Nun gelte es endlich mal auswärts nachzulegen, fordert Schmitt. Wobei er schon im nächsten Satz betont, wie hoch die Trauben in Nürnberg hängen werden: „Das ist eine spielerisch sehr starke Mannschaft mit jungen top ausgebildeten Spielern, die sich im Laufe der Saison an den Herrenfußball gewöhnt haben.“

Erschwerend kommt für den SVH die angespannte Personallage hinzu – vor allem in der Defensive. Dort fehlen sowohl Fabio Sabbagh wegen einer Muskelverletzung als auch Sascha Hingerl, der sich gegen Burghausen eine Gehirnerschütterung samt Platzwunde im Gesicht zugezogen hatte. Er musste ebenso genäht werden wie Mohamad Awata wegen einer Schnittverletzung an der Ferse. Sein Einsatz sei mithin fraglich, so Schmitt. Sicher fehlen wird derweil der gelbgesperrte Ensar Skrijelj. (Patrick Stäbler)