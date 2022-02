SV Heimstetten: Tunc trumpft beim 3:1 gegen Deisenhofen mit zwei Toren auf

Von: Patrik Stäbler

Der Deisenhofner Torwart streckt sich vergeblich: Sebastiano Nappo besorgt die Heimstettner 1:0-Führung © Dieter Michalek

Heimstetten - Emre Tunc ist seit seinem Wechsel zum SV Heimstetten im Vorjahr eine Art Pechvogel beim Regionalligisten gewesen: Gleich mehrfach warfen den Offensivmann Verletzungen zurück, und auch in der laufenden Vorbereitung musste er längere Zeit pausieren. Nun jedoch ist der 23-Jährige wieder fit und hat im Testspiel gegen den FC Deisenhofen gleich mal ein Ausrufezeichen gesetzt:

Mit zwei Treffern nach der Pause hatte Emre Tunc maßgeblichen Anteil am 3:1-Sieg seines SVH.

Dabei hatten die Platzherren im ersten Durchgang so ihre Probleme mit dem Tabellensiebten der Bayernliga Süd. Nach einem flotten Start habe man recht schnell „die Linie verloren“, moniert Co-Trainer Memis Ünver. „Es war okay, aber nicht das, was wir eigentlich sehen wollten.“ Dabei ging seine Mannschaft schon nach zehn Minuten durch Sebastiano Nappo in Führung, dessen Freistoß aus der Halbposition lang und länger wurde und sich schließlich über den Torwart hinweg ins Netz senkte. Fast postwendend kam Deisenhofen jedoch zum Ausgleich – durch einen Foulelfmeter von Michael Bachhuber.

Heimstetten in der 2. Halbzeit deutlich stärker

In der zweiten Hälfte – und nach etlichen Wechseln bei Heimstetten – präsentierten sich die Gastgeber dann deutlich stärker. „Da haben wir uns gut gefangen, auch wenn wir kein Riesenspiel gemacht haben“, berichtet Ünver. Dennoch sprang am Ende ein 3:1-Erfolg für den abstiegsbedrohten Regionalligisten heraus - dank Emre Tunc. Zunächst schob der frühere Garchinger ein feines Zuspiel von Severin Müller über die Linie (52.). Und neun Minuten vor Schluss war es dann erneut Tunc, der sich nach einem Steilpass im Laufduell durchsetzte und zum 3:1-Endstand einnetzte.

Für die Heimstettner steht nun eine weitere Trainingswoche an, ehe sie am kommenden Samstag im nächsten Testspiel den SSV Ulm empfangen, Tabellenführer der Regionalliga Südwest. Sieben Tage später wartet dann ein letztes Vorbereitungsmatch gegen den Ligarivalen FC Pipinsried, ehe es eine weitere Woche danach erstmals wieder um Punkte geht - am 26. Februar im Auswärtsspiel beim Tabellenführer SpVgg Bayreuth.