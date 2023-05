SV Heimstetten und die Vertragsverlängerung mit dem Trainerteam: „Die Situation ist schwierig“

Von: Patrik Stäbler

Zukunft ungewiss: SVH-Trainer Christoph Schmitt und seine Co-Trainer haben sich bisher mit der Vereinsführung zumindest „auf gewisse Dinge verständigt“. © Dieter Michalek

In der Science-Fiction-Komödie „Men in Black“ aus dem Jahr 1997 geht es um Agenten in schwarzen Anzügen, die im Auftrag der US-Regierung außerirdischen Schurken nachjagen. Dabei kommen ihnen gelegentlich auch Bürger in die Quere, die nichts von den fiesen Aliens und ihren Häschern erfahren sollen. Um jegliche Erinnerungen an diese Dinge zu tilgen, verfügen die „Men in Black“ über einen Gedächtnislöscher – auch „Blitzdings“ genannt.

Heimstetten – Ein solches Gerät würde sich aktuell Christoph Schmitt wünschen, um die Geschehnisse rund um seinen SV Heimstetten in den vergangenen zehn Monaten per Knopfdruck aus dem Gedächtnis zu eliminieren. Denn in dieser Regionalligaspielzeit erleben seine Fußballer eine „Saison zum Vergessen“, wie der Trainer offen einräumt. So haben viel Verletzungspech und noch mehr schwache Auftritte dazu geführt, dass der Tabellenletzte SVH schon seit längerer Zeit als Absteiger feststeht.

Insofern wäre Christoph Schmitt vor dem Auftritt seines Teams beim 1. FC Nürnberg II am Samstag um 14 Uhr sicher nicht unglücklich, wenn diese Katastrophensaison schon jetzt vorbei wäre. „Aber es ist kein Wunschkonzert“, sagt der Coach. „Deshalb wollen wir jetzt schauen, dass wir uns die letzten Spiele bestmöglich präsentieren.“

Zumal der eine oder andere SVH-Kicker diese Partien als Bewerbung für ein weiteres Engagement beim künftigen Bayernligisten nutzen könnte. „Für den Moment“, sagt Schmitt, sei er da auch der richtige Adressat. Schließlich führten er und sein Trainerteam derzeit Gespräche mit den Spielern über deren Zukunft. „Allerdings kann ich den Jungs aktuell keine Zusagen machen“, schränkt der Coach ein. Denn obschon man sich mit der Vereinsführung „auf gewisse Dinge verständigt haben“, wie er es formuliert, sei eine Vertragsverlängerung mit dem Trainerteam noch nicht fix.

„Die Situation ist schwierig“, sagt Schmitt, dem das Thema hörbar Unmut bereitet. Lieber spricht der Coach da über den nächsten Gegner, der freilich eine hohe Hürde darstellt: Nürnberg liegt aktuell auf Tabellenrang vier, hat diese Saison fast dreimal so viele Siege geholt wie der SVH und dürfte am Samstag hoch motiviert sein. Denn das Hinspiel gewann Heimstetten überraschend mit 5:2. Derweil ist die Personallage beim Tabellenletzten weiter angespannt. Zwar kehrt Valentin Micheli zurück, und auch Rico Strieder ist wieder fit. Jedoch fehlen am Samstag in den gesperrten Ikenna Ezeala und Sebastian Burke sowie den verletzten Sebastian Rosina, Severin Müller, Reza Sakhi Zada, und Sam Zander immer noch etliche Spieler. (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Maljojoki, Sabbagh, Sengersdorf, Steimel, Strieder, Micheli, Weser, Riglewski, Tunc, Awata.