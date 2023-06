SV Heimstetten: Und jetzt gehen auch noch Strieder und Vrenezi

Von: Patrik Stäbler

Rico Strieder (l.) verabschiedet sich.: Der Mittelfeldspieler habe „eine brutale fußballerische Qualität“, bedauert der Heimstettner Trainer Roman Langer dessen Abgang. © Gerald Förtsch

Diese Woche ist Roman Langer erstmals als Cheftrainer des SV Heimstetten auf dem Trainingsplatz gestanden. Nach einer „gefühlt sehr kurzen Pause“, so der 33-jährige Nachfolger von Christoph Schmitt, hat sein Team mit der Saisonvorbereitung begonnen. Mit dabei waren zwar einige Neuzugänge. Weitaus augenscheinlicher jedoch war die Vielzahl an Spielern, die nicht mehr auf dem Rasen stand. Denn nach dem Abstieg aus der Regionalliga hat der SVH einen personellen Aderlass erlebt – mit fast einem Dutzend Abgängen.

Heimstetten – So wurden bereits vor dem letzten Spiel der vergangenen Saison nicht nur Trainer Schmitt, sondern auch Emre Tunc, Ben Biton, Jasper Maljojoki, Alexis Fambo, Yannick Günzel, Florian Roggermeier und Moritz Knauf verabschiedet. Inzwischen steht fest, dass drei weitere Kicker den SVH verlassen. Besonders schmerzlich dürfte dabei der Verlust von Rico Strieder sein. Der Ex-Profi, der jahrelang in Holland gespielt hatte, konnte nach seinem Wechsel zum SVH im September aufgrund von Verletzungen zwar nur wenige Partien bestreiten. Bei diesen zählte der Mittelfeldmann jedoch stets zu den stärksten Spielern.

„Rico hat eine brutale fußballerische Qualität“, bestätigt Roman Langer. Dennoch habe man sich „nach sehr guten Gesprächen“ darauf verständigt, dass Strieder nicht mehr für Heimstetten spielen wird. Gleiches trifft auf Offensivmann Meriton Vrenezi zu, „den wir gerne behalten hätten“, räumt der Coach ein. Wohin es den 21-Jährigen ziehen wird, ist noch ungewiss – ebenso wie bei Rico Strieder. Den SVH verlassen hat auch Aleksandar Kovacevic, der in Heimstetten nie über die Rolle als Ergänzungsspieler hinauskam.

All diesen Abgängen stehen wie berichtet bislang vier Zugänge gegenüber: Rückkehrer Quentin Kehl (VfR Garching), Benedikt Hoppe (TSV Schwabmünchen), Filip Vnuk (SC Olching) und Kubilay Celik (Eintracht Karlsfeld). Zu ihnen sollen noch zwei oder drei weitere Neue kommen, sagt Langer. „Da sind wir gerade in Gesprächen und haben auch mehrere Spieler im Probetraining.“ Zudem haben vier Kicker aus der eigenen A-Jugend den Sprung in den Kader geschafft: die Mittelfeldspieler Fabian Aicher, Hugo Heise und Stefan Schmitt sowie Verteidiger Valentin Grusz.

Ungeachtet der vielen und teils hochkarätige Abgänge gibt sich Roman Langer überzeugt: „Ich bin guter Dinge, dass wir wieder eine starke Mannschaft stellen.“ Welche Ziele diese in der Bayernliga anvisieren wird? Bei dieser Frage weicht der Chefcoach aus. „Im Moment lässt sich das noch nicht sagen“, antwortet Langer. „Schließlich ist der Kader aktuell auch noch nicht komplett.“ PATRIK STÄBLER

Testspiele

SV Heimstetten - TuS Geretsried (23.6., 19 Uhr), TSV Grünwald - SVH (27.6. 19 Uhr), SVH - SV Bruckmühl (4.7., 19 Uhr), SVH - TSV Wasserburg (8.7., 17 Uhr), TSV Buchbach - SVH (15.7., 18 Uhr).