SV Heimstetten unterliegt Türkgücü 0:6 - Pokal-Aus nach zwei geschenkten Toren

Von: Nico Bauer

Teilen

Zu Boden geht der SV Heimstetten bei der 0:6-Pokalniederlage gegen den Regionalligisten Türkgücü München, hier Sebastian Burke (vorn) in einem Zweikampf. © Dieter Michalek

Bayernligist gegen Regionalligist - würde es im Toto-Pokal für eine Überraschung reichen? Nein, hieß es am Ende aus Sicht des SV Heimstetten nach dem Heimspiel gegen Türkgücü München.

Heimstetten – Am Ende musste man zweimal durchatmen, weil das Ergebnis schon arg deutlich wurde. Der SV Heimstetten hat sein Spiel in der zweiten des Toto-Pokals 0:6 (0:2) gegen Türkgücü München verloren – verdient, aber nicht in der Höhe. Denn Bayernligist SVH brachte den Regionalligisten durchaus ins Schwitzen, bevor man sich mit zwei Blackouts aus dem Spiel nahm.

Der Heimstettener Trainer Roman Langer hatte den Fußballfans eine Mannschaft versprochen, die eine Pokalsensation würde schaffen können. Lediglich im Tor wurde gewechselt, damit der zweite Mann Simon Voß auch wieder einmal Spielpraxis bekommt.

Und genau der erwischte einen dieser Tage, an denen man am Besten im Bett geblieben wäre und auf den Sonnenuntergang gewartet hätte. Gegen Ende der ersten Hälfte gab es zwei Tore – und beide gehen auf seine Kappe. Beim 0:1 in der 33. Minute bekam Simon Voß einen Rückpass und ließ sich den Tick zu viel Zeit, den man auf Regionalliganiveau eben nicht bekommt. Der Stürmer ging dazwischen, Serhat Imsak brachte das erste Tor auf die Anzeigetafel. Treffer Nummer zwei von Halit Yilmaz sieben Minuten später war ein haltbarer Schuss aus etwa 20 Metern. Die Heimstettener Verteidiger brachten den Ball bei einer Klärung nicht weit genug aus dem Gefahrenbereich.

„Bis vor unseren zwei Geschenken kam von Türkgücü nicht allzu viel“, sagte Roman Langer später. Der SVH-Trainer wusste aber auch, dass mit den beiden unglücklichen Treffern die Partie gelaufen war.

Zuvor spielten die Gastgeber eine gute halbe Stunde lang auf Augenhöhe mit, standen defensiv stabil und suchten auch mutig den Weg nach vorne. Allerdings spielte der Bayernligist seine in Ansätzen gefährlichen Konter nicht konsequent aus und kam nicht zu den ganz aufregenden Torschüssen.

„Das 0:1 war dann das absolute Tor aus dem Nichts“, resümierte Roman Langer. Mit zwei Toren Rückstand gegen eine so starke Mannschaft wie Türkgücü waren die Chancen auf die dritte Runde im Pokal schon sehr gering. Aber die Heimmannschaft wollte es noch einmal probieren, nahm sich viel vor und kam offensiver denkend aus der Kabine. Nach einer Stunde kassierte Heimstetten dann den Konter, der mit dem dritten Tor alle Fragen beantwortet.

Nun bekamen die jungen Kaderspieler die Gelegenheit, sich mit einem Regionalligisten unter Wettbewerbsbedingungen zu duellieren. Mit dem 0:3 kamen die Gedanken an das heftige Programm und das alles andere als leichte Ligaspiel am Freitag gegen Kirchanschöring. Damit erklärt sich dann auch, dass noch ein paar Treffer dazukamen.

SV Heimstetten - Türkgücü München 0:6 (0:2).

SVH: Voß, Brogan (46. Nollenberger), Burke, Gurschke, Kehl (82. Mitin), Rosina, Steimel (53. Manole), Hoppe, Celik (65. Heise), Müller (77. Vnuk), Riglewski.

Tore: 0:1 Imsak (33.), 0:2 Yilmaz (40.), 0:3 Maderer (64.), 0:4 Berwein (76.), 0:5 Müller (85.), 0:6 Müller (88.).

Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau).

Zuschauer: 191.