SV Heimstetten unterliegt Ulm 1:3 – „Das hatte Ligaspielcharakter“

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Gut gehalten: Stefan Reuter (rot) im Klammergriff eines Ulmer Gegenspielers. © Gerald Förtsch

Trotz der 1:3-Pleite im Testspiel gegen den Südwest-Regionalligisten SSV Ulm haben die Heimstettner Verantwortlichen Lob verteilt.

Heimstetten – Erst geht’s zum Tabellenführer Bayreuth, dann gegen den Dritten Schweinfurt und anschließend zum Spitzenklub Viktoria Aschaffenburg: Das Auftaktprogramm des Regionalligisten SV Heimstetten in diesem Jahr ist mit dem Wort anspruchsvoll noch zurückhaltend umschrieben. Entsprechend hat Trainer Christoph Schmitt für die Vorbereitung gezielt nach spielstarken Testspielgegnern gesucht, die die Defensive seiner Elf auf die Probe stellen.

Gleich doppelt fündig wurde der Coach dabei in Baden-Württemberg. Nachdem sein SVH im ersten Test bereits den VfR Aalen aus der Regionalliga Südwest empfangen hatte, gastierte nun auch deren Spitzenreiter in Heimstetten, der SSV Ulm. Wie schon beim 0:2 gegen Aalen verlor der SVH auch diesmal, und zwar mit 1:3. Und dennoch zog Co-Trainer Memis Ünver hinterher ein überwiegend zufriedenes Fazit. „Erfreulich war, dass die Mannschaft körperlich voll dagegen gehalten hat.“ Wobei Ünver auch einräumt: „Der Sieg von Ulm geht absolut in Ordnung.“

Für die Gäste war es das letzte Testspiel vor dem Wiedereinstieg in den Ligabetrieb, und entsprechend ernst habe der ambitionierte Klub diese Generalprobe genommen, berichtet Ünver. „Es war ein kampfbetontes Spiel. Von der Härte und der Lautstärke auf dem Platz her hatte das fast Ligaspielcharakter.“ Wobei zu Beginn vor allem die Heimstettner Trainer Grund zum Lautwerden hatten: Nach 21 Minuten lag ihr Team schon mit 0:2 hinten, nachdem es zwei „zu billige Tore“ gefangen hatte, so Ünver. „Die haben wir auf Video und werden sie noch mal aufarbeiten.“

Kurz nach dem 0:2 landete dann der SVH seinen ersten Wirkungstreffer: Nach einer feinen Kombination köpfte Severin Müller eine Hereingabe von Lukas Riglewski zum 1:2 ein. Nach der Pause hatten die Ulmer etwas mehr vom Spiel, ein weiterer Treffer gelang ihnen aber zunächst nicht – auch weil SVH-Torwart Maximilian Riedmüller einen Elfmeter parierte. Erst kurz vor Schluss markierte Fabian Benko nach starker Einzelleistung den 1:3-Endstand. Für Heimstetten stehen jetzt am Mittwoch und Samstag noch zwei Testspiele gegen den TSV 1860 München II und den FC Pipinsried an, ehe es am 26. Februar in Bayreuth erstmals wieder um Ligapunkte geht. (PATRIK STÄBLER)