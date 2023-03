SV Heimstetten verliert durch umstrittenes Gegentor

Von: Patrik Stäbler

Protest: Christoph Schmitt (l.) und Roman Langer haben den Ball beim 0:1 nicht im Tor gesehen. © mic/A.

Der SV Heimstetten hat seinen Aufwärtstrend nicht fortsetzen können. Nach zuletzt vier Punkten aus zwei Spielen verlor der Tabellenletzte der Regionalliga am Freitagabend beim SV Wacker Burghausen nach einem umstrittenen Treffer mit 0:1 – und das, obwohl die Gäste 25 Minuten in Überzahl agierten.

Heimstetten – Schon beim Anpfiff dieses Flutlichtspiels in der Wacker-Arena herrschte hinter beiden Toren prächtige Stimmung. So hatten sich im Rücken von SVH-Keeper Maximilian Riedmüller 20 Schlachtenbummler aus Heimstetten auf der sonst menschenleeren Tribüne versammelt, wo sie nimmermüde trommelten und sangen – während auf der andere Seite sicher zehnmal so viele Wacker-Fans ihr Team unterstützten.

Zweitere konnten nach 19 chancenlosen Minuten den ersten Treffer der Partie bejubeln, der freilich ein umstrittener war. Denn nach einer Ecke hatte Burghausens Viktor Miftaraj den Ball an den Innenpfosten geköpft, von wo aus er in die Mitte sprang, ehe Heimstettens Torwart Riedmüller ihn wegfausten konnte. Doch Schiedsrichter Elias Tiedeken – oder genauer gesagt: sein Assistent an der Linie – hatte die Kugel hinter der Linie gesehen. Die wütenden Proteste der Gäste blieben zwar erfolg- aber nicht folgenlos: Sowohl Ikenna Ezeala als auch die Trainer Christoph Schmitt und Roman Langer sahen wegen allzu lautstarken Reklamierens die Gelbe Karte, ehe es beim Stand von 0:1 weiterging.

Der Rest der ersten Halbzeit ist schnell erzählt: Weder der Tabellensechste aus Burghausen noch das Schlusslicht erzeugten auch nur eine gefährliche Toraktion. Vielmehr spielte sich dieses umkämpfte und mitunter auch ruppige Spiel über weite Strecken im Mittelfeld ab, ehe der Pausenpfiff beide Teams in die Kabinen schickte. Dort dürfte Christoph Schmitt von seiner bis dahin stark verteidigenden Elf vor allem mehr Fokus auf die Offensive gefordert haben. Und doch ging die erste Chance des zweiten Durchgangs nicht auf das Konto des SVH, sondern auf das der Gastgeber.

Ihr Stürmer Aboubacar Cissé steuerte acht Minuten nach Wiederanpfiff nach einem feinen Zuspiel allein aufs Heimstettner Tor zu. Sein Abschluss geriet jedoch eher zum Rückpass, sodass Maximilian Riedmüller den Ball locker aufklauben konnte. Seine Vorderleute fanden fortan besser ins Spiel, erzeugten mehr Druck und hatten nach einer Ecke auch ihre erste Chance. Doch zu mehr reichte es erst mal nicht für den Außenseiter, dem kurz vor dem gegnerischen Sechzehner wahlweise die Ideen oder die Genauigkeit fehlte.

An diesem Mangel änderte auch die personelle Überlegenheit der Gäste nichts, die infolge einer Ampelkarte für Denis Ade ab der 67. Minute ein Mann mehr auf dem Feld waren. Zwar mühten sich die optisch überlegenen Heimstettner redlich, doch mehr als eine Halbchance kurz vor dem Schlusspfiff sprang nicht für sie heraus. Und so verpasste der SVH letztlich die Chance, erstmals in dieser Saison in drei Spielen hintereinander zu punkten. Stattdessen setzte es eine weitere Niederlage für den Tabellenletzten – bereits Nummer 19 in dieser Saison. (PATRIK STÄBLER)

SV Wacker Burghausen – SV Heimstetten 1:0 (0:0)

SVH: Riedmüller, Maljojoki, Sengersdorf, Günzel, Ezeala, Micheli (72. Vrenezi), Müller (83. Kadiric), Zander (66. Weser), Riglewski (66. Manole), Tunc, Awata.

Tor: 1:0 Miftaraj (16.).

Gelb-Rot: Ade (67.).

Schiedsrichter: Elias Tiedeken (TSV Neusäß) – Zuschauer: 745.