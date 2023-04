SV Heimstetten: Vier Gegentore und zwei Platzverweise

Von: Patrik Stäbler

Anlehnungsbedürftig: Heimstettens Torhüter Maximilian Riedmüller nach dem Abpfiff. © Stäbler

Dieses Regionalligaheimspiel des SV Heimstetten gegen den TSV Aubstadt lässt sich im Nachgang am besten anhand zweier Szenen erzählen, in denen Lukas Riglewski den Ball jeweils ins Tor befördert – und doch könnte seine Reaktion unterschiedlicher kaum sein. Denn während der SVH-Kapitän in der elften Minute noch freudestrahlend das 1:0 bejubelt, wirkt er eine Stunde später nach seinem zweiten Streich sogar noch trübseliger als das Wetter an diesem nasskalten Tag.

Heimstetten – Grund hierfür ist nicht nur, dass Riglewski die Kugel ins eigene Netz geschoben hat – per verunglücktem Rückpass. Sondern dieses 1:4 ist zugleich auch die Vorentscheidung und der Endstand in einer Partie, die der Tabellenletzte der Regionalliga mit nur acht Feldspielern beendet. So sieht Fabio Sabbagh bereits nach gut einer halben Stunde die Ampelkarte; überdies fliegt Ikenna Ezeala nach einem üblen Frustfoul kurz vor Schluss vom Feld.

„Wir haben heute eine sehr schlechte Leistung gezeigt“, ärgert sich Trainer Christoph Schmitt. „Ich hatte den Eindruck, dass die Jungs vom Kopf her müde waren. Da war null Komma null Aggressivität in unserem Spiel.“ Tatsächlich liefert seine Elf vor heimischem Publikum erneut eine maue Vorstellung ab, wie schon zuletzt bei der 1:8-Klatsche gegen den FC Bayern II. „Wenn wir uns in unseren Heimspielen so präsentieren, brauchen wir uns nicht wundern, dass nur 95 Zuschauer kommen“, sagt Schmitt mit Blick auf die Minuskulisse im Sportpark.

Dabei sehen die wenigen Zuschauer zunächst, wie der Außenseiter aus Heimstetten in Führung geht: Nach einem Foul an Emre Tunc verwandelt Riglewski den fälligen Elfmeter gewohnt sicher zum 1:0. Ungleich schlechter stellt sich zwanzig Minuten später auf der anderen Seite Jens Trunk bei seinem Strafstoß an, den Schiedsrichter Elias Wörz nach einem Foul von Fabio Sabbagh gegeben hat. Und so kann SVH-Torwart Maximilian Riedmüller den Elfmeter entschärfen - und doch hält der Jubel bei seinen Teamkollegen nicht lange an.

Denn nur wenige Augenblicke nach der Parade sieht Sabbagh die Ampelkarte. Der Grund: Nachdem er für sein Elfmeterfoul bereits verwarnt worden ist, eilt der 25-Jährige nach einer Behandlungspause ohne Genehmigung des Schiedsrichters zurück aufs Feld. Die logische Folge ist Gelb-Rot für Sabbagh, dessen Kollegen fortan in Unterzahl agieren – und das macht ihnen sichtlich zu schaffen.

So gelingt den Gästen aus Aubstadt kurz vor der Pause der Ausgleich durch Leonard Langhans, ehe sie im zweiten Durchgang die Partie endgültig dominieren. Der Lohn sind zwei Treffer von Ben Müller und Philipp Harlaß, ehe Riglewskis Eigentor zum 1:4-Endstand führt. Negativer Höhepunkt aus SVH-Sicht ist in der 82. Minute eine berechtigte Rote Karte für Ezeala, der seinem Team somit am kommenden Samstag in Würzburg ebenso fehlen wird wie Fabio Sabbagh.

SV Heimstetten – TSV Aubstadt 1:4 (1:1)

SVH: Riedmüller, Maljojoki, Sabbagh, Ezeala, Steimel, Weser, Micheli, Manole (46. Roggermeier), Riglewski, Tunc (77. Yilmaz), Awata.

Tore: 1:0 Riglewski (11.; Foulelfmeter), 1:1 Langhans (45.), 1:2 Müller (54.), 1:3 Harlaß (64.), 1:4 Riglewski (71.; Eigentor). – Gelb-Rot: Sabbagh (34.) – Rot: Ezeala (81.; grobes Foulspiel) – Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) – Zuschauer: 95.