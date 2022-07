Heimstetten gegen Aschaffenburg LIVE: Unterschiedliche Gemütslagen - SVH Peilt erste Punkte an

Der SV Heimstetten um Sandro Sengersdorf will die ersten Zähler in der Regionalliga holen.

Am Freitagabend um 19.00 Uhr empfängt der noch punktlose SV Heimstetten den ohne Punktverlust in die Saison gestartete SV Viktoria Aschaffenburg. Hier der Liveticker.

SV Heimstetten empfängt den Vorjahres-Achten Viktoria Aschaffenburg.

Der SVH holte noch keinen Punkt. Aschaffenburg hingegen startete mit zwei Siegen in die Serie.

Anpfiff ist im ATS Sportpark um 19.00 Uhr. Wir berichten im Liveticker.

Heimstetten - Die Vorzeichen könnten kaum unterschiedlicher sein. Der SV Heimstetten steht trotz guten Ansätzen noch ohne Punktgewinn da. Bei Viktoria Aschaffenburg schaut das ganz anders aus. Sie gewannen ihre ersten beiden Regionalliga-Spiele jeweils mit 2:1, im Toto-Pokal gab es einen 13:0-Kantersieg beim Kreisligisten BSC Regensburg. Am Freitagabend (19.00 Uhr) treffen beide Mannschaften im ATS Sportpark aufeinander.

„Wir können mit dem Start zufrieden sein, zwei Siege in der Liga, im Pokal souverän weiter, mehr geht nicht. Allerdings dürfen wir uns auf keinen Fall zurücklehnen oder uns ausruhen, die Regionalliga ist sehr eng beisammen“ sagt Jochen Seitz, Cheftrainer von SV Viktoria Aschaffenburg, im Vorfeld der Partie. Dem Trainer werden Tom Schulz, Marco Fritscher, Silas Zehnder und Kai Philipp nicht zur Verfügung stehen.

„Mit Aschaffenburg treffen wir auf eine sehr erfahrene Regionalliga-Mannschaft mit enormer fußballerischer Qualität, die zudem stark in die Runde gestartet ist“, sagt Christoph Schmitt, Cheftrainer vom SV Heimsteten, zum kommenden Gegner. „Unsere sehr junge Truppe hat es in den ersten beiden Partien phasenweise ganz ordentlich gemacht, musste aber auch sehr viel Lehrgeld bezahlen.“ Awata, Micheli und Sabbagh kehren wieder in den Kader zurück. Nur Daniel Steimel fällt noch bis Jahresende aus. Ansonsten steht Schmitt der ganze Kader zur Verfügung.