SV Heimstetten: „Wäre wichtig, im dritten Spiel endlich zu punkten“ - aber das wird schwer

Von: Patrik Stäbler

Wird er nach dem Spiel auch noch lächeln können? Christoph Schmitt, Trainer des SV Heimstetten. Foto: Sven Leifer © Sven Leifer

Der SV Heimstetten will den Negativstrudel abwenden. Doch nach dem Zitterspiel im Pokal kommt jetzt Viktoria Aschaffenburg. Und der Gegner ist in Form.

Heimstetten – Der eine ist mit zwei Siegen in die Saison gestartet und hat unter der Woche im Pokal ein 13:0-Schützenfest gefeiert, der andere hat in der Regionalliga noch keinen einzigen Punkt geholt und musste sich am Dienstag im Elfmeterschießen gegen einen Underdog zum Sieg zittern: Wenn der SV Heimstetten an diesem Freitag um 19 Uhr den SV Viktoria Aschaffenburg empfängt, könnte die Gemütslage auf beiden Seiten kaum unterschiedlicher sein.

Wohl auch deshalb sagt SVH-Trainer Christoph Schmitt: „Wir müssen nur auf uns schauen. Und da wäre es wichtig, im dritten Spiel endlich zu punkten“

Schließlich weiß auch der Coach, dass es in den folgenden Partien nicht leichter wird für sein Team: Am Dienstag reist der SVH zum Topfavorit Unterhaching, ehe drei Tage später das Ligaschwergewicht aus Schweinfurt im Sportpark gastiert. „Da geht es schnell, dass man in einen Negativstrudel reinkommt“, warnt Schmitt. Dabei zeigte seine Elf sowohl beim 1:2 gegen Türkgücü als auch beim jüngsten 2:3 in Vilzing durchaus gute Ansätze. Und doch merkte man dem jungen Team den Aderlass im Sommer deutlich an – und auch das Fehlen mehrerer Leistungsträger.

„Wir haben ein paar wenige Stützen im Kader, die Verantwortung übernehmen und auch verbal auf dem Platz wichtig sind“, sagt Schmitt. „Wenn die wegfallen, wird es schwierig.“

Zwei dieser zuletzt so schmerzlich vermissten Stützen sind Abwehrchef Fabio Sabbagh und Valentin Micheli. Beide haben zuletzt ihr Comeback gefeiert und standen im Pokal jeweils eine Stunde auf dem Platz – einer der wenigen Lichtblicke aus SVH-Sicht beim 8:7-Zittersieg über den Landesligisten TSV Brunnthal. Inwiefern Sabbagh und Micheli am Freitag gegen Viktoria Aschaffenburg bereit für die Anfangself sind, sei noch unklar, sagt Schmitt. „Man darf ja nicht vergessen, dass beide lange Zeit raus waren.“

Ebenfalls ungewiss ist der Einsatz von Jasper Maljojoki, nachdem der Innenverteidiger in Brunnthal einen Schlag aufs Knie bekommen hat. Sicher fehlen wird nach seinem Bänderriss im Knie dagegen Routinier Daniel Steimel. Derweil könnte Armin Maier sein Debüt in der Regionalliga feiern, nachdem der jüngste Neuzugang des SVH im Pokal bereits eine Halbzeit lang spielen durfte. Der Mittelfeldmann blickt trotz seiner erst 25 Jahre auf eine bewegte Karriere zurück - unter anderem bei Klubs in Singapur, der Schweiz, Malaysia und Island.

Mit seinem neuen Verein bekommt es Maier nun also mit Viktoria Aschaffenburg zu tun, dem Tabellenachten der Vorsaison. „Das ist eine spielerisch sehr starke Mannschaft, erfahren und stabil“, warnt Schmitt vor einem Team, das jedoch eine Art Lieblingsgegner der Heimstettner ist: Von zehn Ligaduellen hat der SVH nur eines verloren und ganze fünf gewinnen können. (Patrik Stäbler)

SV Heimstetten: Riedmüller, Rosina, Sabbagh, Sengersdorf, Günzel, Micheli, Müller, Riglewski, Zander, Tunc, Vrenezi.