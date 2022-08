SV Heimstetten liefert Gala: Riglewski-Show gegen Viktoria - Traumtor inklusive

Ein Traumtor und der gebührende Jubel: Doppeltorschütze Lukas Riglewski wird unter seinen Teamkollegen begraben. © Imago/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

„Qualität und Mentalität“ lobt Heimstetten-Coach Schmitt: Seine Mannschaft fuhr mit einem fulminanten 5:2 den ersten Ligasieg der Saison ein.

Heimstetten – Nachdem am Dienstag der Vorwoche mit Hängen und Würgen der erste Saisonsieg gelungen war – Landesligist TSV Brunnthal wurde im Elfmeterschießen aus dem Toto-Pokal geworfen – legte der SVH am Freitagabend in umso imposanterer Manier nach.

Dabei war Christoph Schmitts Mannschaft gegen die Unterfranken, die mit der Empfehlungen von drei Siegen aus den letzten drei Spielen (inklusive Pokal) angereist waren, wie schon im ersten Heimspiel gegen Türkgücü zunächst schnell in Rückstand geraten (3.). Völlig unbeeindruckt aber drehten Sam Zander (14.), Emre Tunc (19.) und Lukas Riglewski (23.) die Partie zum 3:1-Halbzeitstand.

Und nachdem die Gäste wieder herangekommen waren (51.), sorgte erneut Riglewski mit einem absoluten Traumtor aus gut 30 Metern für den Höhepunkt des Abends und die Entscheidung (73.). Meriton Vrenezi legte noch den Treffer zum Endstand nach (76.), Schmitt honorierte „die Qualität und Mentalität“ seiner Truppe, wünscht sich künftig aber etwas „mehr Kontinuität“. Schon morgen wartet die Herausforderung Unterhaching. (Klaus Kirschner und Matthias Horner)