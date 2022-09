Heimstetten gegen Wacker Burghausen LIVE: Bricht Sigurdssons Ungeschlagen-Serie?

Von: Sebastian Isbaner

Heimstettens Neuzugang Meriton Vrenezi (rechts) © Dieter Michalek

Mit sechs ungeschlagenen Spielen in Folge reist der SV Wacker Burghausen nach Heimstetten. Die Gastgeber wollen diese Serie brechen. Hier im Live-Ticker.

Der SV Heimstetten konnte seit fünf Pflichtspielen nicht mehr gewinnen.

Die Gäste aus Burghausen sind die einzige Mannschaft bisher, die Spitzenreiter Haching schlagen konnten.

Wir berichten die Partie ab Freitag um 19 Uhr im Live-Ticker.

Heimstetten - Nach dem Torspektakel und der Aufholjagd gegen die Reserve des FC Augsburg musste sich der SV Heimstetten am vergangenen Spieltag gegen den TSV Rain/Lech mit 0:1 geschlagen geben. Damit ist der SVH seit fünf Pflichtspielen, vier davon in der Regionalliga Bayern, ohne Sieg.

SV Heimstetten: Nach vier sieglosen Spielen in Folge - Gegen Burghausen soll der Knoten platzen

Den letzten Dreier konnten die Gastgeber gegen Schweinfurt am fünften Spieltag feiern. Seitdem gab es lediglich einen Punkt für die Mannschaft von Trainer Christoph Schmitt. Diese Ausbeute bedeutet momentan den 18. Tabellenplatz nach bereits neun gespielten Partien.

Der nächste Gegner heißt nun Wacker Burghausen. Die Elf von Trainer Hannes Sigurdsson ist seit sechs Liga-Partien ungeschlagen. Unter anderem feierten die Burghausener in dieser Spanne Siege gegen den Spitzenreiter aus Unterhaching. Allerdings spielten die Gäste seit diesem Achtungserfolg zuletzt vier Mal Unentschieden in Folge.

Heimstetten: 1:0 und 3:0 - Die Gastgeber konnten in der Vorsaison beide Spiele gegen die Gäste gewinnen

In der letzten Saison gingen die Gäste aus Burghausen zwei Mal leer aus gegen den SV Heimstetten. In München gab es einen 1:0 Sieg für die Gastgeber. Beim Hinspiel in Burghausen gewannen die Heimstettener sogar mit 3:0. Die Ergebnisse der vergangenen Spielzeit geben den Hausherren trotz der Negativserie wieder Selbstvertrauen.

Können die Gastgeber aus dem Münchner Norden gegen Burghausen mal wieder einen Sieg einfahren? Oder begleichen die Gäste die offene Rechnung aus der Vorsaison und führen ihre Serie von sechs ungeschlagenen Partien in Folge fort? Anpfiff der Begegnung ist am Freitag um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.