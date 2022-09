SV Heimstetten: Wiedersehen mit Luca Beckenbauer

Von: Patrik Stäbler

Luca Beckenbauer steht jetzt beim SV Wacker Burghausen unter Vertrag. © Imago Images / regiopictures

Der SV Heimstetten trifft am Freitagabend auf einen alten Bekannten. Luca Beckenbauer läuft seit kurzem für den SV Wacker Burghausen auf.

Heimstetten – An diesem Freitag um 19 Uhr gastiert der SV Wacker Burghausen im ATS Sportpark Heimstetten – und mit ihm ein dort wohl bekannter Spieler mit klingendem Namen. So hat der Klub aus dem Landkreis Altötting erst vor wenigen Tagen Luca Beckenbauer verpflichtet, den Enkel von Kaiser Franz, der vor der Corona-Pause 2019 auch mal das SVH-Trikot trug.

Mit dem 22-jährigen Neuzugang wollen die Burghausener ihre Defensivabteilung stärken – ein Wunsch, den durchaus auch das Heimstettner Trainerteam hegt. Schließlich hat dort eine Verletzungsmisere gleich eine Reihe von Abwehrspielern außer Gefecht gesetzt. Und dies wiederum ist sicher mit ein Grund für die bislang 22 Gegentore in neun Spielen – mithin der schlechteste Wert in der gesamten Regionalliga.

SV Heimstetten gegen Luca Beckenbauer und Wacker Burghausen klarer Außenseiter

„Wir halten die Augen und Ohren offen“, antwortet Chefcoach Christoph Schmitt auf die Frage nach möglichen Transfers. Allerdings verweist er schon im nächsten Satz auf die eingeschränkten Möglichkeiten seines Klubs: „Finanziell ist es in Heimstetten ja immer problematisch.“ Zumindest gegen Burghausen muss der SVH ohnehin mit dem vorhandenen Personal auskommen, das weiterhin ausgedünnt ist. So fehlen den in den Defensive die allesamt verletzten Fabio Sabbagh, Sebastian Rosina, Sandro Sengersdorf, Alexis Fambo, Daniel Steimel und Aleksandar Kovacevic. Obendrein konnten auch Yannick Günzel und Mohamad Awata zuletzt nicht trainieren, wobei Schmitt dennoch bei beiden auf einen Einsatz hofft.

Gegen Burghausen ist der SVH – wie so oft in der Regionalliga – klarer Außenseiter. Während Heimstetten mit sieben Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz rangiert, hat der Gegner als Siebter bereits doppelt so viele Zähler gesammelt. „Burghausen hat sich vor der Saison gut verstärkt und hat wieder eine starke Mannschaft“, weiß Schmitt. Trainiert wird das Team vom Isländer Hannes Sigurdsson, der zuvor beim FC Deisenhofen war und diesen von der Landes- in die Bayernliga führte.

SV Heimstetten gegen Wacker Burghausen: Bilanz vor eigenem Publikum macht Mut

Auch der Trend spricht klar für die Gäste: Während Burghausen erst eine Saisonniederlage kassiert und seit sieben Partien nicht verloren hat, wartet der SVH seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg. Zuletzt musste sich die Elf im Kellerduell beim TSV Rain mit 0:1 geschlagen geben. Allerdings habe seine Mannschaft dort durchaus ein gutes Spiel gezeigt, sagt Schmitt. Jedoch habe man –anders als der Gegner – die vorhandenen Chancen nicht genutzt.

Hoffnung macht den Platzherren derweil die bisherige Heimbilanz, die mit sechs Punkten aus vier Spielen ordentlich ist - zumal in Aschaffenburg und Schweinfurt zwei Top-Teams vor eigenem Publikum besiegt wurden. (ps)

SV Heimstetten: Riedmüller, Micheli, Maljojoki, Günzel, Horataci, Müller, Awata, Riglewski, Zander, Tunc, Vrenezi.