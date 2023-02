SV Heimstetten will nach Rückzug des TSV Rain nicht spekulieren

Von: Patrik Stäbler

Mal schauen, was passiert: Heimstettens Chancen auf den Klassenerhalt steigen, falls sich Rain sogar schon aus dem laufenden Spielbetrieb zurückzieht. © Dieter Michalek

Für die Kellerkinder der Regionalliga – darunter der Tabellenletzte SV Heimstetten – hätte ein Rückzug des TSV Rain weitreichende Folgen. Schließlich würde der Klub, der aktuell auf Rang 13 und damit über dem Strich liegt, somit als erster Direktabsteiger feststehen. Bei einem Rückzug aus dem laufenden Spielbetrieb könnte es sogar dazu kommen, dass alle bisherigen Resultate des TSV aus der Wertung genommen werden – so wie dies im Vorjahr nach der Insolvenz von Türkgücü München in der 3. Liga gehandhabt wurde.

Heimstetten – Erneut ist ein Testspiel des SV Heimstetten kurzfristig abgesagt worden. Wegen dichten Nebels im Sportpark konnte die Partie des Regionalligisten gegen den VfB Hallbergmoos am Mittwochabend nicht stattfinden – bereits der zweite Ausfall in dieser Vorbereitung, nachdem Ende Januar bereits das Duell des SVH gegen die SpVgg Unterhaching II gecancelt wurde.

Anstelle des Spiels habe seine Mannschaft kurzfristig eine Trainingseinheit absolviert, berichtet Trainer Christoph Schmitt. Ein Gesprächsthema bei den SVH-Kickern dürften dabei sicher auch die Meldungen vom Ligarivalen TSV Rain gewesen sein, die in den vergangenen Tagen die Runde gemacht haben. So will sich der Klub aus Schwaben nach dieser Saison aus der Regionalliga zurückziehen – „aus finanziellen und personellen Gründen“, wie es auf der Webseite des Vereins heißt. Hintergrund ist offenbar das verringerte Engagement eines wichtigen Sponsors. Als Reaktion auf den angekündigten Abschied aus der Regionalliga haben Chefcoach Martin Weng, Co-Spielertrainer Johannes Müller und Kapitän Stefan Müller ihren sofortigen Rücktritt erklärt. Nun ist sogar ungewiss, ob der TSV die laufende Saison beenden wird.

„Rain ist ein direkter Konkurrent, natürlich wird das Konsequenzen für den Abstiegskampf haben“, sagt SVH-Trainer Schmitt über die Geschehnisse bei dem Ligarivalen. „Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es müßig, darüber zu spekulieren, welche das genau sind.“ Vielmehr wollen die Heimstettner ihren Fokus auf die eigene Vorbereitung und ihre letzten zwei Testspiele legen, ehe sie am 4. März beim FV Illertissen in die Restrunde starten. So empfängt der SVH am Samstag um 12 Uhr den FC Ismaning, ehe eine Woche später der SSV Ulm im ATS-Sportpark gastiert.

Es ist ungewiss, ob der TSV Rain die laufende Saison beenden wird