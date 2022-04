SV Heimstetten zittert sich zum 4:3

Von: Patrik Stäbler

Teilen

So sehen Sieger aus: Lukas Riglewski verwandelt einen Elfmeter zum 2:1. © Gerald Förtsch

In den ersten und in den letzten acht Minuten dieser Partie ist der SV Heimstetten jeweils ins Wanken geraten – am Ende jedoch hat der abstiegsbedrohte Regionalligist seine Pflichtaufgabe doch noch erfolgreich gelöst.

Heimstetten – Im Heimspiel gegen den Tabellenletzten TSV 1860 Rosenheim am Mittwochabend landete der SVH nach frühem Rückstand und 4:1-Führung einen ins Ziel gezitterten 4:3-Sieg. Der Lohn: Sieben Spiele vor Saisonende schiebt sich Heimstetten in der Tabelle auf einen Nichtabstiegsplatz.

Bei mildem Frühlingswetter standen sich zwei Teams gegenüber, die gemeinsam bis zum Anpfiff satte 133 Gegentore in 61 Spielen kassiert hatten – und es sollte keine zehn Minuten dauern, bis zwei weitere hinzukamen. Den ersten Stich setzten die Gäste nach einer Ecke, die zielgenau zu Dominik Bacher flog. Wer als SVH-Fan gehofft hatte, der Rosenheimer würde erstarren vor Verwunderung, dass er so frei zum Kopfball kommt, der sah sich getäuscht. Vielmehr setzte Bacher die Kugel per Aufsetzer ins Eck – zum 0:1.

Doch der Jubel war kaum verklungen, da zwirbelte Lukas Riglewski einen Freistoß von der rechten Seite scharf in den Fünfmeterraum. Dort hielt Sandro Sengersdorf seinen Kopf in die Flugbahn, und dieser Wagemut wurde belohnt: Sein 1:1 egalisierte eine Partie, in der die Heimstettner fortan den Ton angaben. Immer wieder spielten sie sich gefährlich vors Gehäuse, wo meist Lukas Riglewski lauerte. Doch zunächst scheiterte der Kapitän aus spitzem Winkel am Keeper (12.); und nur wenig später verpasste er eine Sengersdorf-Flanke um Zentimeter. Noch näher an der Führung war indes Dominik Bacher nach gut einer halben Stunde. Doch der Rosenheimer scheiterte frei vor dem Tor an Keeper Maximilian Riedmüller, sodass es mit 1:1 in die Kabinen ging.

Die zweite Hälfte begann dann wie die erste – nämlich rasant. Zunächst verwandelte Riglewski einen an Ensar Skrijelj verursachten Foulelfmeter (48.). Und keine 90 Sekunden später steckte der Kapitän den Ball zu Emre Tunc durch, der ihn per Pirouette mitnahm und in den Winkel jagte – zum 3:1. Spätestens nachdem Sebastiano Nappo in der 67. Minute das 4:1 erzielt hatte, erschien ein Rosenheimer Comeback ferner als der Klassenerhalt für Greuther Fürth in der Bundesliga. Doch dann gelang den Gästen – begünstigt durch eine Extraportion Nachlässigkeit der Platzherren – erst ein zweites Tor und kurz vor Schluss gar das 4:3.

Nun begann das große Zittern beim SVH, das sich der Nachspielzeit wegen auf acht Minuten ausdehnte. Doch weil Rosenheim der letzte Lucky Punch verwehrt blieb, durfte Heimstetten am Ende einen eminent wichtigen Sieg im Abstiegskampf bejubeln. (PATRIK STÄBLER)

SV Heimstetten – TSV 1860 Rosenheim 4:3 (1:1)

SVH: Riedmüller, Mwarome, Micheli, Gebhart, Sengersdorf, Hingerl (76. Günzel), Steimel, Riglewski, Tunc, Nappo (80. Fambo), Skrijelj (77. Reuter). – Tore: 0:1 Bacher (7.), 1:1 Sengersdorf (9.), 2:1 Riglewski (48.; Foulelfmeter), 3:1 Tunc (50.), 4:1 Nappo (67.), 4:2 Fenninger (73.), 4:3 Zander (86.). – Schiedsrichter: Achmüller (SV Würding) – Zuschauer: 250.