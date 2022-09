Nach Flaschenwurf-Eklat: SV Istiklal wehrt sich gegen Vorwürfe - „Die wollen sich rausreden“

Von: Vinzent Fischer

Der SV Istiklal München um Trainer Saban Bastürk und Kapitän Pierpaolo Nocera sieht sich schweren Vorwürfen des FC Unterföhring II ausgesetzt, die der Verein zurückweist. © FuPa

Das Duell zwischen dem SV Istiklal und dem FC Unterföhring II endete in einem Eklat. Istiklal-Coach Bastürk will die Vorwürfe nicht so stehen lassen.

München - Der Spielabbruch der Partie zwischen dem SV Istiklal München und dem FC Unterföhring II schlägt noch immer hohe Wellen. Das Duell in der Kreisklasse München 2 stand wenige Minuten vor dem Ende, als die Situation nach einem Platzverweis beim Stand von 1:7 (4:0) abgebrochen wurde. Doch was danach passierte, darüber gehen die Meinungen auseinander.

SV Istiklal München: „Das war eine einseitige Schiedsrichterleistung“ - Bastürk kritisiert Unterföhring

Gesichert ist: Der SV Istiklal München war unzufrieden mit der Spielleitung. „Das war eine einseitige Schiedsrichterleistung. Das war ein junger Kerl, der damit nicht umgehen konnte“, findet Trainer Saban Bastürk. Der Spielertrainer höchstpersönlich kassierte in der 31. Spielminute die gelb-rote Karte, nachdem er sich nur zwei Minuten vorher Gelb abgeholt hatte. 0:2 stand es danach für den FC Unterföhring II

„Mein Spieler wurde hart umgegrätscht. Der Junge konnte am nächsten Tag nicht mehr gehen, er hat ein Attest gebraucht.“

Danach spielte der FC Unterföhring seinen Feldvorteil aus. Der SV Istiklal München sammelte drei weitere gelbe Karten und sogar noch eine Zeitstrafe. In der 83. Minute kam es dann zur Schlüsselszene. „Mein Spieler wurde hart umgegrätscht. Der Junge konnte am nächsten Tag nicht mehr gehen, er hat ein Attest gebraucht“, schildert Bastürk seine Sicht der Dinge.

SV Istiklal München: Bastürk weist Vorwürfe zurück - Flasche wurde nicht in Richtung Unterföhring geworfen

Daraufhin hat er sich nach Ansicht des Schiedsrichters zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen, die logische Konsequenz: Es setzte den nächsten Platzverweis. „Es kam dann zu einem Wortgefecht zwischen mir und dem Spieler, weil ich mich über die rote Karte geärgert habe“, erzählt Bastürk. Vereinzelte Akteure des FC Unterföhring hätten dann mit Provokationen begonnen, so Bastürk.

Sein Spieler habe daraufhin eine Trinkflasche genommen und sie mit Frust auf den Boden geworfen. „Die ist auf unserer Seite gelandet und kam bei der Ersatzbank an“, sagt Bastürk. Die Vorwürfe des FC Unterföhring, die Flasche sei in Richtung deren Bank geflogen, weist der Istiklal-Trainer entschieden zurück. „Die wollen sich rausreden“, glaubt er. „Solche Szenen gehören nicht auf den Fußballplatz. Zum Glück ist niemandem etwas passiert“, hatte FCU-Trainer Stefan Behr nach dem Spiel im Münchner Merkur gesagt. Für eine weitere Stellungnahme war der FC Unterföhring bislang nicht zu erreichen.

Dass der Schiedsrichter die Partie abgebrochen hat, kann er nicht nachvollziehen, denn sportlich habe der SV Istiklal schließlich „zurecht verloren“. Bastürk ist wegen des Spielabbruchs noch immer aufgebracht: „Irgendwann reicht es mir auch mal. Die anderen sind immer die Guten und wir immer die Bösen.“ (vfi)