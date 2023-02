Geglückte Fusion: SV Lohhof II thront auf dem Spitzenplatz

Von: Patrik Stäbler

Im Sommer hat der SV Lohhof seine Zweite und Dritte Mannschaft zusammengelegt, was einen „echten Umbruch“ zur Folge hatte, sagt Coach Daniel Puppenberger. Er und sein neuer Trainerkompagnon Florian Tauser mussten entsprechend ein neues Team formen – zum einen aus talentierten Jugendkickern, zum anderen aus erfahrenen Spielern. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Aktuell überwintert die SVL-Reserve in der A-Klasse 1 auf Tabellenplatz eins.

Lohhof – „Dass es so gut läuft, hat uns auch ein bisschen überrascht“, sagt Daniel Puppenberger. Schließlich hatte seine Elf nach dem Abstieg 2021 die Vorsaison noch auf Tabellenrang sechs beschlossen. In die neue Spielzeit starteten die Lohhofer dann mit einem Remis und einer Niederlage, doch seither gab’s neun Siege in zehn Spielen. „Es hat sich ein super Teamgeist in der Mannschaft entwickelt“, antwortet der Coach auf die Frage nach den Erfolgsgründen. „Und auch die Trainingsbeteiligung ist hoch. Wir sind oft 25 Spieler im Training.“

Mit Blick auf die restliche Saison betont Puppenberger: „Wir wollen uns in der Tabelle nicht verschlechtern.“ Bedeutet: Der SV Lohhof II strebt zurück in die Kreisklasse. Dort würde es für seine Mannschaft zwar schwer werden, glaubt der Coach. „Aber ich denke, dass wir den Klassenerhalt schaffen könnten.“ Personell kann der SVL, der Ende Januar in die Wintervorbereitung gestartet ist, im neuen Jahr wieder auf Nils Dolg und Parwes Maroof zurückgreifen, die zuletzt lange verletzt waren. Zugleich werden laut Puppenberger vermutlich ein oder zwei junge Kicker in den Kader der Ersten Mannschaft aufrücken. (ps)