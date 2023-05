SV Lohhof II muss tatenlos zuschauen - schnappt AEG Dachau Ticket für Kreisklasse weg?

Von: Patrik Stäbler

Daniel Puppenberger. © Fupa

Ende der zweiten Hälfte greift Daniel Puppenberger zum Handy und verschickt eine Nachricht – an den Trainer des FV Birkenhof. Der Coach des SV Lohhof II kann sich diese Nebentätigkeit leisten, da seine Elf im Duell beim TSV Hilgertshausen komfortabel mit 3:0 führt. Und so ist für Puppenberger und die übrige SVL-Bank weitaus interessanter, was sich zeitgleich in Bergkirchen ereignet.

Lohhof – Denn dort tritt die AEG Dachau an, die direkte Rivalin der Lohhofer im Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz in der A-Klasse 1. Bei einem Remis oder einer Niederlage der Konkurrentin könnte der SVL an diesem vorletzten Spieltag die Sektkorken knallen lassen. Doch die Antwort des Birkenhofer Trainers fällt nicht wie erhofft aus: „Er hat mir geschrieben, dass sie 0:1 hinten liegen“, erzählt Puppenberger. Dies ist wenig später auch das Endergebnis, während es in Hilgertshausen beim 3:0 für Lohhof bleibt.

Durch diesen Sieg über den Spitzenreiter verteidigt der SVL zwar den zweiten Tabellenplatz, jedoch hat die Sache einen Haken. Denn das Team des Trainerduos Daniel Puppenberger und Florian Tauser hat zum Saisonabschluss am Sonntag spielfrei. Bedeutet: Die AEG Dachau, die aktuell einen Punkt hinter dem SVL rangiert, kann durch einen Sieg gegen den SC Vierkirchen vorbeiziehen und den Lohhofern das Ticket für die Kreisklasse wegschnappen.

„Wir werden uns das Spiel auf jeden Fall vor Ort anschauen“, kündigt Daniel Puppenberger an. „Und dann werden wir uns etwas überlegen, was wir Vierkirchen bieten können, damit sie sich richtig anstrengen – etwa eine kleine Getränkespende.“ Wobei der Coach nur zu gut weiß, dass die Wahrscheinlichkeit eines Lohhofer Aufstiegsjubels auf der Tribüne eher schmal ist. Denn während der SVL in den vergangenen Wochen bei dem einen oder anderen Unentschieden wertvolle Punkte liegen gelassen hat, ist Dachau seit 13 Spielen unbesiegt.

Doch auch, wenn es am Ende nichts werden sollte mit dem Aufstieg, so betont Daniel Puppenberger: „Diese Saison ist für uns absolut positiv gelaufen.“ Schließlich habe man vor der Spielzeit einen Neuanfang gewagt und viele Jugendspieler integriert. „Wie sich die Mannschaft entwickelt hat, war richtig gut – und das haben wir den Jungs auch gesagt.“

Wie groß das Potenzial des Teams ist, zeigt es nicht zuletzt im abschließenden Spiel gegen Hilgertshausen, seines Zeichens immerhin Tabellenführer und designierter Aufsteiger. So bringt Elvis Djagbo die Gäste nach einem Konter und feiner Vorarbeit von Tobias Steinbach bereits in der fünften Minute in Führung. Knapp eine Viertelstunde später erhöht Martin Spillner per Foulelfmeter auf 2:0. „Wir waren klar überlegen“, berichtet Puppenberger, dessen Elf nach einer Notbremse des Gegners ab der 50. Minute in Überzahl agiert. Und spätestens, nachdem Borna Horvatic kurz darauf das 3:0 erzielt hat, ist die Gegenwehr des TSV gebrochen, sodass die Lohhofer und ihr Trainer sich sogar einen Seitenblick in Richtung des Aufstiegsrivalen leisten können. (ps)

TSV Hilgertshausen – SV Lohhof 0:3 (0:2)

SVL: Witt, Tauser, Laci (77. Geier), Bonauer, Kolaj (46. Dolg), Steinbach, Babic (46. Listle), Salgado, Spillner, Schulz (79. Mantelato), Djagbo (46. Horvatic).

Tore: 0:1 Djagbo (5.), 0:2 Spillner (19.; Foulelfmeter), 0:3 Horvatic (54.).

Rot: Hoffmann (50.; Notbremse).

Schiedsrichter: Stefan Födö (Ludwigsfeld) – Zuschauer: 50.