SV Lohhof kassiert ein halbes Dutzend Tore gegen Vizemeister Moosinning

„Sagt alles über den Verlauf dieser Saison aus“

von Redaktion Freising schließen

Die Fußballer des SV Lohhof haben sich mit einer bösen 0:6 (0:2)-Pleite aus der Bezirksliga Nord verabschiedet. „Das war ziemlich genau das, was wir unbedingt verhindern wollten“, sagte Trainer Manuel von Klaudy nach der einseitigen Partie gegen den FC Moosinning.

Lohhof–Wenn auch nur 20 Unentwegte das Geschehen verfolgten, so wollten die Lohhofer ihrem Publikum im letzten Saisonspiel dennoch eine „anständige Leistung“ zeigen. Das Unterfangen scheiterte zum einen an der Tatsache, dass der Tabellenzweite aus Moosinning mit Blick auf die anstehende Aufstiegsrelegation seine Stammformation aufgeboten hatte, während Manuel von Klaudy den einen oder anderen Akteur Spieler aus der zweiten Reihe auf dem Platz hatte: „Wir haben sauber durchrotiert.“

Zum anderen war es um die Moral der Lohhofer sehr schnell sehr schlecht bestellt, weil die Gäste durch Maximilian Lechner bereits in der achten Minute in Führung gingen – mit ihrem ersten Torschuss überhaupt. „Das sagt alles über den Verlauf dieser Saison aus“, schüttelte von Klaudy den Kopf und musste mit ansehen, wie seine Mannschaft spätestens nach dem 0:3 in sich zusammensackte. Von da tat sich nämlich nicht nur ein Klassenunterschied zwischen den beiden Teams auf – bei den Platzherren wollten fortan weder Beine noch Kopf so recht funktionieren. „Heute war die Moral komplett am Boden“, stellte von Klaudy fest.

Im Angriff waren seine Schützlinge nicht gefährlich genug, und in der Abwehr taten sich große Lücken auf. Moosinning zeigte kein Pardon, legte durch Ivan Sadric nach (31.), führte nach einem Doppelschlag von Peter Werndl (50./53.) mit 4:0 und machte dann dank der Treffer des eingewechselten Kerim Cetinkaya (71.) sowie von Darko Dankic (88.) sogar das halbe Dutzend voll. Manuel von Klaudy war bedient: „Wir haben wirklich nur noch den Schlusspfiff herbeigesehnt.“

Der Abstieg in die Kreisliga ist für Manuel von Klaudy „kein Weltuntergang, da gibt es Schlimmeres im Leben“ – doch mit Sicherheit eine große Herausforderung, schließlich muss er den personellen Neuanfang organisieren und moderieren.

SV Lohhof – FC Moosinning 0:6(0:2)

SV Lohhof: Zachskorn – Tauser, Kattner, Konare, Bachmeier – P. Kettenbach, Siebler (58. M. Kettenbach), Fuchs, N. Günyadin (53. Albus) – K. Günyadin, Gasteiger (66. Gädke).

Tore: 0:1 Lechner (8.), 0:2 Sadric (31.), 0:3 Werndl (50.), 0:4 Werndl (53.), 0:5 Cetinkaya (71.), 0:6 Dankic (88.).

Schiedsrichter: Stefan Rietdorf (Ingolstadt).

Zuschauer: 20.