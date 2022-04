SV Lohhof: Spartenchef Stefan Porsch hört auf

Von: Patrik Stäbler

Abschied zum Saisonende: Stefan Porsch hat die Lohhofer Fußballer sieben Jahre geführt © Archiv

Nicht nur auf der Trainerbank des SV Lohhof, sondern auch an der Spitze der Fußballabteilung steht nach dieser Saison ein Personalwechsel an.

Lohhof – So wird Spartenchef Stefan Porsch sein Amt nach mehr als sieben Jahren abgeben, kündigt der SVL in einer Mitteilung an. Grund hierfür seien die „stetig zunehmenden beruflichen Belastungen“, heißt es darin. „Aber auch das bekanntermaßen unruhige Lohhofer Umfeld spielte bei der Entscheidung eine – wenn auch untergeordnete – Rolle.“

Neben Porsch hört auch Trainer Manuel von Klaudy am Saisonende auf. Seinen Posten als Coach des Kreisligateams wird wie berichtet der jetzige Co-Spielertrainer Daniel Suck übernehmen. Eigentlich wäre Stefan Porschs Amtsperiode als Abteilungsleiter noch bis März 2023 gegangen. Nun aber muss der Klub schon früher nach einem Nachfolger suchen – wobei der scheidende Spartenchef zuversichtlich ist, „dass sich ein Team von Personen finden lassen wird, das künftig die Geschicke der Abteilung übernimmt“. Porsch zufolge sind die Lohhofer Fußballer für die Zukunft gut aufgestellt: Die Finanzen seien solide, die Kaderplanung für nächste Saison laufe, und die Jugend habe sich von der Auflösung der JFG München-Land-Nord mittlerweile erholt und erziele respektable Ergebnisse, so der Abteilungsleiter. (ps)