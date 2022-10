SV Lohhof trauert um sein Urgestein Gerd Jankus

Von: Patrik Stäbler

Gerd Jankus †. © Archiv

Lohhof – Noch wenige Tage vor seinem überraschenden Tod ist Gerd Jankus bei einem Heimspiel des SV Lohhof auf der Tribüne im Hans-Bayer-Stadion gestanden – an seinem Stammplatz neben der Sprecherkabine, zusammen mit einer Handvoll anderer Langzeit-Fans. Der SVL hat Gerd Jankus Zeit seines Lebens begleitet und geprägt, so wie andersherum auch Gerd Jankus den Verein geprägt hat.

Schließlich ist er bis heute der Spieler mit den meisten Pflichtspielen beim SV Lohhof – von der Jugend bis zu den C-Senioren.

„Von der Wiege bis zur Bahre SVL: Das trifft auf Gerd Jankus zu“, sagt der langjährige Präsident Fritz Eisenschenk. Und Walter Bischoff, der seit der Jugend sein Mitspieler in Lohhof war, erinnert sich: „Für seine Freizeitgestaltung war Fußball mit das Wichtigste.“ Wobei hier gleich zwei Herzen in Gerd Jankus’ Brust schlugen: neben dem weiß-rot-schwarzen für den SVL auch ein weiß-blaues. Schließlich war der Unterschleißheimer – ganz wie sein Vater Walter Jankus - ein eingefleischter Löwen-Fan.

Seine Liebe zum Fußball entdeckte Gerd Jankus schon junger Bub. Und so dauerte es nicht lange, ehe er – sein Elternhaus lag nur einige hundert Meter vom Hans-Bayer-Stadion entfernt – dem SV Lohhof beitrat. Diesem Klub blieb er fortan durch alle Lebensphasen treu; erst 2021 wurde er für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. „Einmal standen mehreren von uns kurz vor einem Wechsel zu einem anderen Verein“, erzählt Walter Bischoff. „Doch dann haben wir uns zusammengesetzt und entschieden, dass wir in Lohhof bleiben. Weil wir da einfach hingehören.“

Beim SVL durchlief Gerd Jankus die komplette Jugend, bevor er – als Teil des starken 1953er-Jahrgangs – zum Männer-Team des Klubs stieß, dem später der Aufstieg in die Bezirksliga gelang. Der Fußball spielte seinerzeit eine wichtige Rolle für Gerd Jankus. „Ich kann mich erinnern, dass wir für ein Spiel sogar aus dem Italien-Urlaub heimgefahren sind“, sagt sein langjähriger Weggefährte und Freund Walter Bischoff. „Und am nächsten Tag ging’s dann wieder zurück.“

Beruflich war Gerd Jankus nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann jahrzehntelang für die Kreissparkasse tätig, ehe er ab 2004 als Finanzberater arbeitete und sich später selbstständig machte. Seine Heimat blieb in all der Zeit Unterschleißheim, wo er auf dem elterlichen Grundstück mit seiner Ehefrau in einem Haus lebte – und mit seinem Vater, bevor dieser 2019 im Alter von 96 Jahren verstarb.

„Er war ein heimatverbundener Mensch“, sagt Walter Bischoff über Gerd Jankus, der sich jahrelang auch in der Maibaumgruppe Lohhof-Süd engagierte. Zudem habe seinen Freund vor allem eine unerschütterliche Fröhlichkeit ausgezeichnet: „Er war immer gut drauf und hatte immer einen Witz parat – auch, wenn es mal einer war, den wir alle schon von ihm gehört hatten“, sagt Walter Bischoff.

Sein Humor, seine fürsorgliche Art und seine Liebe zum Fußball werden nun fehlen - nicht nur beim SV Lohhof. „Ruhe in Frieden“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins zum Tod des 69-Jährigen. „Und schaue weiterhin unserer Mannschaft von einem Wölkchen zu.“ PATRIK STÄBLER