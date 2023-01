Vorbereitung beim SV Lohhof: Wer verliert, muss zahlen

Von: Patrik Stäbler

Lohhofs Trainer Daniel Suck (vorne): „Wenn wir am Ende irgendwo zwischen Platz fünf und acht landen, dann können wir von einer sehr vernünftigen ersten Saison mit unserer jungen Truppe sprechen.“ © Gerald Förtsch

Lohhof – Mit einer Serie von vier Spielen ohne Niederlage haben sich die Fußballer des SV Lohhof in der Kreisliga 1 vom Jahr 2022 verabschiedet. „Deshalb kam die Winterpause für uns zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt“, sagt Spielertrainer Daniel Suck. Für seine Elf werde es nun darum gehen, im neuen Jahr an die zuletzt so starken Leistungen anzuknüpfen.

Dabei startet der SVL eine Woche früher als die Konkurrenz in den Ligabetrieb – mit einem Nachholspiel beim SV Sulzemoos am Sonntag, 12. März.

Zuvor stehen für die Lohhofer knapp sechs Wochen Vorbereitung auf dem Programm, wobei Suck und sein Trainerkompagnon Sebastian Reger ihren Spielern schon zuvor ein umfassendes Lauftraining an die Hand geben. Dieses findet diesmal in Form eines teaminternen Wettbewerbs statt: „Wir haben den Kader in zwei Gruppen eingeteilt, und am Ende müssen die Verlierer den Gewinnern eine Runde Getränke spendieren“, sagt Daniel Suck. „So sind die Jungs bei den Laufeinheiten hoffentlich mit ein bisschen mehr Spaß dabei.“

Das bisherige Abschneiden seines Teams – mit 19 Zählern aus 14 Spielen liegt Lohhof auf Tabellenrang sieben – bewertet der SVL-Trainer mit gemischten Gefühlen. Einerseits hätte er sich durchaus etwas mehr Punkte erhofft, räumt Daniel Suck ein. Andererseits stimmten ihn sowohl die Entwicklung der Mannschaft als auch die jüngsten Ergebnisse positiv. Als vorderstes Ziel für die restliche Saison gibt der Spielertrainer den Klassenerhalt aus. „Und wenn wir dann am Ende irgendwo zwischen Platz fünf und acht landen, dann können wir von einer sehr vernünftigen ersten Saison mit unserer jungen Truppe sprechen.“ (ps)