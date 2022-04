SV Pullach: Abstiegs-Duell mit vier Tagen Verspätung

Von: Umberto Savignano

Pullach – Mit vier Tagen Verspätung steigt am Mittwoch (17.30 Uhr) das Abstiegskampf-Duell der Fußball-Bayernliga zwischen dem SV Pullach und dem FC Gundelfingen, das am Wochenende witterungsbedingt ausfiel. So konnten sich die zuletzt formstarken Kontrahenten, die mit 33 Punkten gleichauf liegen - die seit acht Partien ungeschlagenen Gundelfinger gerade noch in der gesicherten Zone, die zuletzt viermal siegreichen Pullacher auf dem vordersten Relegationsrang - in Ruhe ihre Verfolger besehen.

Und der Spieltag lief gut für den SVP. Nur der deutlich zurückliegende TSV Dachau 65 gewann, was auch einen Vorteil hatte: Der von Dachau besiegte Tabellenelfte VfR Garching bleibt mit 36 Punkten in Reichweite der Raben.

„Das ist ein Spiel, in dem man einen Riesenmeilenstein setzen kann“, weiß SVP-Coach Orhan Akkurt, der die Verschiebung der Partie „gar nicht so verkehrt“ fand: „Wir hatten ein paar leicht angeschlagene Spieler, die ihre Blessuren auskurieren konnten.“ Stammtorwart Marijan Krasnic wird allerdings zwecks Schonung weiterhin auf der Bank sitzen. „Marijan ist ein wichtiger Spieler, den ich dabei haben will, ob er fit ist oder nicht. Er könnte auch spielen, aber wir haben danach ein spielfreies Wochenende und er soll sich richtig auskurieren“, so Akkurt, dem diese Entscheidung durch die starken Auftritte von Krasnic-Vertreter Leon Veliu leicht gemacht wird: „Er hat uns beim 1:0 gegen Türkspor Augsburg in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten, in der zweiten viel Sicherheit ausgestrahlt.“

Mit einem Sieg heute würde der SVP auch den in der Endabrechnung möglicherweise wichtigen direkten Vergleich mit Gundelfingen für sich entscheiden. „Das wäre ein schöner Nebeneffekt“, hat Akkurt das zwar im Hinterkopf, aber: „Ich schaue nicht speziell darauf, denn wir wollen ja sowieso die drei Punkte holen.“

SV Pullach: Veliu - Gracic, Amados, Beierkuhnlein, Burghard, Bauer, V. Traub, Amdouni, Zander, Czech, Yildiz.