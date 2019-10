Abstiegskampf an der Gistlstraße

von Umberto Savignano schließen

Pullach – Abstiegskampf pur an der Gistlstraße: Der Bayernliga-Vorletzte SV Pullach empfängt am Samstag (14 Uhr) Schlusslicht TSV Schwaben Augsburg. Im Falle einer Niederlage droht den Raben der Absturz auf den letzten Platz, der am Ende den Direktabstieg bedeuten würde. „Es macht wenig Sinn, nicht von einem Endspiel zu sprechen“, weiß SVP-Spielertrainer Alexander Benede, aber ihm ist auch klar, dass mit einem Sieg noch nichts gewonnen wäre: „Es sind noch 18 Finalspiele und wir müssen anfangen, Punkte zu sammeln. Wie, interessiert kein Schwein.“ Auch wenn es sich um ein Duell im tiefsten Keller handelt, glaubt Benede durchaus an fußballerische Lichtblicke: „Es wird ein interessantes Spiel. Ich hatte Schwaben Augsburg eigentlich weiter oben erwartet.“

Der Gegner ist für Pullachs Spielertrainer auch vom Umfeld her alles andere als ein Abstiegskandidat. „Man spricht ja gern von Kapital, Kompetenz und Konzept. Das Kapital haben sie offenbar, ein Gabriel Merane wechselt nicht umsonst von Schwabmünchen nach Augsburg. Die Kompetenz sollten sie auch haben. Nur am Konzept fehlt es vielleicht noch.“ Das Team kam jedenfalls nicht in die Gänge und so wurde vor einem Monat Halil Altintop als Trainer verpflichtet. Mit einem Sieg und drei Niederlagen ist der Ex-Profi (351 Bundesligaspiele für den 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04, Eintracht Frankfurt und den FC Augsburg, 38 Länderspiele für die Türkei) allerdings noch nicht der große Heilsbringer, wobei Benede als Augenzeuge des 2:3 der Schwaben gegen den Augsburger Rivalen Türkspor vor einer Woche einräumt: „Da haben sie schon sehr unglücklich verloren.“

Generell sieht Benede das Engagement des 36-jährigen Altintop sehr positiv: „Für die Bayernliga ist das eine prominente Geschichte.“ Auch persönlich freut sich Pullachs Coach auf diese Begegnung: „Für mich ist das natürlich ein Highlight, ihn zu treffen. Er hat im Fußball das erreicht, wo viele von uns hinwollen.“ Personell hat sich die Lage bei den Raben leicht gebessert: Nureddin El Sayed, Ludwig Reischl und Felix Braun stehen wieder voll im Training. „Das sind immerhin drei Spieler für die Offensive, aber wohl noch keine Optionen für die Startelf“, so Benede, der noch unentschlossen ist, ob er selbst eingreift oder sein Team, wie zuletzt, lieber von der Seitenlinie aus unterstützt: „Ich habe wahnsinnig viele junge Leute, die ich gern spielen lassen würde. Ich habe auch keinen großen Unterschied gesehen, als ich draußen war.“

Es gäbe allerdings eine Voraussetzung, unter der Benede in jedem Fall auflaufen würde: Im Umfeld von Schwaben Augsburg spekuliert man nämlich schon, dass Offensivspezialist Altintop selbst aktiv ins Geschehen eingreifen könnte. „Wenn er spielt, spiele ich auch“, kündigt Benede an. „Und zwar hinten drin, denn das Duell mit so einem Mann will ich mir nicht nehmen lassen.“ SV Pullach: Krasnic - Brändle, Jobst, Rauscheder, Kammergruber, Sütlü, Gaigl, Saibou, Koudossou, Zander, Hamberger