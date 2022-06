Pullacher Ära neigt sich dem Ende entgegen

Von: Umberto Savignano

Noch einmal alles geben: Doch es wird schwer für Max Zander (r.) und den SV Pullach. © Christian Riedel

Noch ist der SV Pullach nicht abgestiegen. Doch ernsthafte Wetten auf einen Bayernligaverbleib der Raben würden wohl selbst die treuesten SVP-Anhänger nicht mehr abschließen.

Pullach – Nach der 0:3-Heimschlappe gegen den TSV Dachau 1865 in der ersten Partie der zweiten und alles entscheidenden Relegationsrunde ließ auch Theo Liedl, der Sportliche Leiter und Interimscoach des SVP, durchblicken, dass er im Rückspiel am Samstag (16 Uhr) nicht an das große Wunder glaubt: „Das Ding ist durch.“

Damit neigt sich eine prägende Phase für den Verein, aber durchaus auch für die Liga, nach neun Jahren dem Ende zu. Zur Erinnerung: 2013 stieg der SV Pullach mit Trainer Carsten Teschke als Meister der Landesliga Südost in die Bayernliga auf. Das erste Jahr brachte gleich einen Trainerwechsel mit weitreichenden Folgen: Für Teschke übernahm im Herbst zunächst Liedl selbst und ab der Rückrunde dann Frank Schmöller. Der Ex-Profi, der zuvor schon in Heimstetten und Ismaning erfolgreich gearbeitet hatte, landete mit dem Team zum Saisonende auf Platz fünf, wurde danach zweimal Vizemeister. 2017 durften die Raben dann die Bayernliga-Meisterschaft feiern, der Aufstieg blieb ihnen allerdings verwehrt, weil sie nicht über eine den Regionalliga-Anforderungen entsprechende Spielstätte verfügen. Im folgenden Spieljahr führte Schmöller den SVP erneut auf Rang zwei, ein Jahr später verabschiedete er sich mit dem vierten Platz.

Auch Liedl zog sich als Manager zurück, kehrte jedoch bald wieder. Denn unter Alexander Benede, Leistungsträger der Meister-Elf, der 2019 die Mannschaft übernahm, begann der Sinkflug in der Tabelle. Die Bürde für den heute 33-Jährigen - sein Debüt als Spielertrainer, verbunden mit einem personellen Umbruch im Kader, dazu die beginnende Pandemie - war schlicht zu schwer. Am Ende der zwei Jahre dauernden, aber trotzdem nicht zu Ende geführten Saison verhinderte nur die Corona-Sonderregelung den Abstieg der auf dem 17. und vorletzten Platz gelandeten Raben. Unglücklich auch der Start in die laufende Saison: Benede trat nach dem ersten Spieltag zurück, der einstige Torjäger Orhan Akkurt folgte ihm nach, wurde aber trotz einer zwischenzeitlichen Erfolgsserie nach der Winterpause im April entlassen. Liedl übernahm selbst, sein Comeback an der Seitenlinie weckte mit dem 3:0 über Landsberg neue Hoffnungen. Benede, mittlerweile Landsberger Abwehrchef, sagte nach der Partie: „Ich traue Pullach auf jeden Fall den Klassenerhalt zu.“

Tatsächlich zeigten die Isartaler seither teilweise durchaus Bayernliga-Reife, vor allem in der ersten Relegationsrunde gegen Unterföhring.

Doch gegen Dachau offenbarten sich die SVP-Probleme in komprimierter Form: So konnte der grundsätzlich breite Kader die nicht enden wollende Verletzungsserie nicht auffangen. Unter anderem fielen die Winter-Neuzugänge Darius Amados und Marian Knecht bald langfristig aus. Leistungsträger wie Kapitän Martin Bauer, übrigens der letzte verbliebene Spieler der Meisterelf von 2017, Torjäger Max Zander oder Fabian Czech plagten sich angeschlagen durch die letzten Partien. Dazu kam auch etwas Pech mit den Roten Karten. Gegen Dachau erwischte es Josef Burghard, der für ein Gelb würdiges Foul überhart bestraft wurde.

„Mit ihm fehlt mir wieder einer“, klagt Liedl, der zudem auf den beruflich verhinderten Gilbert Diep verzichten muss. Dazu ist der Einsatz von Bauer, der sich seit Wochen mit Sprunggelenksproblemen durchschleppt, mehr denn je fraglich. Das Ding scheint wirklich durch zu sein. Aber ganz aufgeben will Liedl natürlich trotzdem nicht: „Hoffnung gibt mir, dass noch 90 Minuten zu spielen sind. Es ist schon viel passiert im Fußball.“

SV Pullach: Krasnic – Steinacher, Gracic, Eck, Marseiler, Horndasch, V. Traub, Heinzlmeier, Czech, Amdouni, Zander