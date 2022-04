„Die lange Leine wird es nicht mehr geben“

Von: Umberto Savignano

Pure Fassungslosigkeit: Peter Kuhnlein nach einer vergebenen Kopfballchance. © Brouczek

Einen „Riesenmeilenstein“ im Abstiegskampf wollte Trainer Orhan Akkurt mit dem SV Pullach im Duell gegen den FC Gundelfingen setzen. Stattdessen erlitten die Raben durch die 1:2 (1:1)-Heimpleite einen herben Rückschlag.

Pullach – Die Niederlage war unterm Strich nicht unverdient, aber auch nicht unvermeidbar. „Ich habe den Jungs gesagt: Gundelfingen kann uns nur weh tun, wenn wir Fehler machen. Und wir haben zu viele Fehler gemacht“, räumte Akkurt ein. Zunächst hatten die Pullacher aber bei Peter Beierkuhnleins Kopfball an die Latte viel Pech (23.). Fast im Gegenzug prüfte Maximilian Braun per Distanzschuss Pullachs Keeper Leon Veliu (25.).

Eine ganze Kette der von Akkurt angesprochenen Fehler bescherte den Gästen dann die Führung: Einem Pullacher Ballverlust im Spielaufbau folgte beim Versuch, diesen8 auszubügeln, ein ziemlich unglückliches Zweikampfverhalten. Prompt herrschte Unordnung in der Hintermannschaft, Dennis Lechner durfte unbedrängt flanken, Torschütze Jonas Schneider noch unbehelligter verwerten, wobei er im ersten Versuch sogar noch am allein gelassenen Veliu scheiterte (36.). Die Gäste stellten sich aber auch nicht besser an: Pullachs Fabian Czech sprintete einem weiten Ball hinterher und glich nach einem Missverständnis zwischen dem herausgeeilten FCG-Schlussmann Timo Ratter und seinem Verteidiger Fabio Kühn aus (39.). Kurz vor dem Wechsel hatte Mert Yildiz nach einer schönen Einzelaktion sogar die SVP-Führung auf dem Fuß, doch er zielte deutlich über die Latte (45.+1).

Gundelfingens erneuter Führungstreffer war zwar nett herausgespielt, aber die geschickt in den Strafraum gelupfte Vorlage von Jan-Luca Fink und Lechners Drehschuss ins lange Eck (63.) wurden durch mangelnde Aufmerksamkeit der SVP-Abwehr begünstigt. Veliu verhinderte die Vorentscheidung gegen den allein auf ihn zustürmenden Lechner (77.). Die Raben ließen es zwar nicht am Einsatz fehlen - immerhin kassierten sie nach der Pause sieben Gelbe Karten – sie blieben in der zweiten Halbzeit vorne aber extrem harmlos. Es war bereits die Nachspielzeit angebrochen, als die erste Andeutung einer Chance damit endete, dass sich Gilbert Diep fallen ließ, nachdem er sich den Ball etwas zu weit vorgelegt hatte. Die Pfeife des Unparteiischen blieb zurecht stumm.

Akkurts Mängelanalyse betraf trotz der unnötigen Gegentreffer deshalb nicht nur die Defensive. „Da waren leider im Kollektiv viele kleine Sachen, auch in der Offensive. Wir haben den letzten Pass nicht angebracht, haben den Traumball versucht, statt mit der Effektivität zu spielen, die wir davor hatten“, sagte der Coach, der zugleich betonte: „Ich mache den Spielern keinen Vorwurf. Sie haben sich bemüht. Es war einfach ein schlechter Tag.“

Dann lieferte der Trainer ein so überraschendes wie ehrliches Bekenntnis: „Das muss ich mir vielleicht auch selbst ankreiden. Durch den Spielausfall am Wochenende habe ich den Jungs mehrere Tage frei gegeben und in der Vorbereitung auf Regeneration und Eigenverantwortlichkeit gesetzt. Es gibt Mannschaften, die können das eigenverantwortlich steuern. Aber wir sind noch nicht so weit. Es hat dadurch vielleicht an der Spannung gefehlt.“

In Depression werde man trotz der ersten Niederlage nach vier Siegen aber gewiss nicht verfallen, so Akkurt: „Wir haben enorm viel gerockt in letzter Zeit. Dann darf man auch mal ein Spiel verlieren. Das ist kein Beinbruch. Wir sind nicht so überheblich, dass wir sagen, wir gewinnen alle Spiele.“

An diesem Wochenende pausieren die turnusgemäß spielfreien Raben erneut, am Mittwoch (19 Uhr) gastieren sie dann bei der U21 des TSV 1860 München. „Das freie Wochenende tut uns gut“, glaubt Akkurt, der die Vorbereitung auf die „kleinen“ Löwen aber anders gestalten will als vor dem Gundelfingen-Spiel: „Die lange Leine wird es nicht mehr geben.“

SV Pullach: Veliu - Gracic (84. Heinzlmeier), Amados, Beierkuhnlein, Burghard (72. Gaigl), Bauer, V. Traub (59. Eck), Amdouni (59. Diep), Zander, Czech, Yildiz (65. Horndasch) Tore: 0:1 Schneider (36.), 1:1 Czech (39.), 1:2 Lechner (63.)

Spielerisch lief bei den Pullachern (r. Martin Bauer) nicht viel zusammen. © Brouczek