SV Pullach: Peter Beierkuhnlein empfängt alte Kollegen zum Abstiegskracher

Von: Umberto Savignano

Teilen

Die Pullacher Routiniers Daniel Steinacher (l.) und Peter Beierkuhnlein nehmen Heimstettens Alexis Fambo in die Zange. © Sven Leifer

Der SV Pullach empfängt den VfB Hallbergmoos zum Kellerduell. Trainer Orhan Akkurt will vor dem Spiel nichts von einem Endspiel hören.

Pullach – Von Endspielrhetorik will Orhan Akkurt nichts wissen. Der Trainer des Bayernliga-Vorletzten SV Pullach macht vor dem Heimspiel gegen den direkten Abstiegskonkurrenten VfB Hallbergmoos am Sonntag (13 Uhr) klar, dass die Chance seiner Mannschaft auf den Klassenerhalt nicht mit dem Ausgang einer Partie steht oder fällt.

An der 0:1-Niederlage der Vorwoche beim TSV Wasserburg, einem anderen Rivalen im Tabellenkeller, will Akkurt dabei gar nichts beschönigen: „Es war ein umkämpftes Abstiegskampfspiel auf einem richtig beschissenen Platz. Wir haben die Bedingungen nicht angenommen und einen Fehler zu viel gemacht. Wasserburg hat hinten die Bälle rausgeschweißt und uns sind keine Lösungen eingefallen. Das war schon ein Rückschlag“, räumt er ein. Doch das dürfe und werde seine Mannschaft nicht umwerfen: „Wir sind im Abstiegskampf und es wird weitere Rückschläge geben, mit denen wir klar kommen müssen. Aber wir werden auch mehr Positives erleben als in der bisherigen Saison.“

Das hoffen die Kontrahenten allerdings ebenso. „Die anderen haben sich auch verstärkt und wollen da unten raus“, weiß Akkurt. Und gerade im Falle des Aufsteigers aus Hallbergmoos, der lange die Rote Laterne fest umklammert hielt, ist die Zuversicht zuletzt stark gewachsen. Vier Siege und ein Remis holte der VfB aus den vergangenen fünf Partien. Die mit 51 Gegentreffern in den ersten 18 Spielen so löchrige Abwehr kassierte bei dieser Serie nur ein Tor.

SV Pullach: Insider-Tipps von Peter Beierkuhnlein

Mitverantwortlich für den Aufschwung war Peter Beierkuhnlein, der als Interimstrainer für die drei Hallbergmooser Erfolge im Spätherbst sorgte, dann aber Platz für den neuen Spielertrainer Matthias Strohmeier machen musste und im Winter als spielender Co-Trainer zum SVP wechselte. „Hallbergmoos profitiert von der hervorragenden Arbeit, die Peter dort geleistet hat. Und jetzt haben sie mit dem Matze auch einen Supertrainer“, so Akkurt, der aber noch auf ein anderes Erfolgsrezept der Gäste verweist: „Das ist eine verschworene Einheit, die schon seit Jahren zusammen ist.“

Naheliegend, dass Beierkuhnlein Insider-Tipps geben könnte. Die seien zwar willkommen, aber kaum entscheidend, betont Akkurt allerdings: „Natürlich werde ich Informationen bekommen, aber wir befassen uns vor allem mit uns selbst. Das ist seit meinem ersten Tag hier so und das werden wir bis zum Erreichen unseres Ziels durchziehen.“

Gespielt wird in Pullach übrigens auf Rasen, und Akkurt ist überzeugt, dass die Bedingungen wesentlich besser sein werden als zuletzt in Wasserburg: „Für die Jahreszeit ist der Hauptplatz in sehr, sehr gutem Zustand. Da muss man auch mal der Gemeinde einen Dank aussprechen, dass sie sich so darum bemüht hat.“

SV Pullach: Krasnic - Gracic, Amados, Beierkuhnlein, Horndasch, Amdouni, Burghard, Bauer, Zander, Knecht, Diep