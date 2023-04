SV Pullach: Ausfälle in der Abwehr

SV Pullach fährt dezimiert zum spielstarken FC Unterföhring

Von Umberto Savignano schließen

Im Isartal-Derby an diesem Samstag (14 Uhr) beim FC Unterföhring will der SV Pullach die 0:3-Heimpleite gegen Karlsfeld vergessen machen und wieder an die vorangegangene Erfolgsserie anknüpfen. Doch die personelle Situation ist schwierig.

Pullach – Kapitän und Rechtsverteidiger Mathis Horndasch (Rotsperre), Innenverteidiger Naod Belachew (Zehenbruch) sowie die zentralen Mittelfeldspieler Keita Kawai (Handbruch) und Özgür Sütlü (Muskelfaserriss) fehlen sicher. Trainer Fabian Lamotte hofft wenigstens auf ein Comeback des zweiten Innenverteidigers Andrej Ogorodnik, der gegen Karlsfeld schmerzlich vermisst wurde. Denn die aktuellen Ausfälle betreffen vornehmlich die Defensivabteilung. Und bei der ersten Niederlage des Jahres wurmten Lamotte vor allem die Gegentreffer, wobei er nicht nur die Abwehr in die Pflicht nimmt: „Bei den Toren müssen wir besser verteidigen, und zwar nicht die letzten vier, fünf Leute, sondern alle zusammen.“

Eine Devise, die erst recht gegen den hochkarätig besetzten Tabellenelften der Landesliga Südost gilt. „Generell muss man gegen jeden Gegner physisch spielen, um ihn nicht ins Spiel kommen zu lassen, aber das gilt gegen Unterföhring mit seinen herausragenden Einzelspielern vielleicht noch mehr“, sagt Lamotte. Gleichzeitig sollte man den Körpereinsatz nicht übertreiben, denn FCU-Mittelfeldmann Ajlan Arifovic ist ein Meister des ruhenden Balles. „Wir müssen Freistöße vermeiden, aber das geht nicht immer“, weiß Lamotte, der sich im Ernstfall auf eine gut gestellte Mauer nebst Torwart Marijan Krasnic verlässt und hofft, dass seine Offensive wieder an die Gefährlichkeit vor dem Karlsfeld-Spiel anknüpfen kann: „Vorne bekommen wir immer unsere Chancen.“

In Unterföhring sitzt seit der Winterpause übrigens ein echtes Vereinsurgestein auf der Trainerbank: Andreas Faber hat mit vier Jahren dort angefangen zu kicken, spielte 17 Jahre in der ersten Mannschaft. Mit einem Sieg und drei Remis feierte er einen stabilen Einstand als Coach. (UMBERTO SAVIGNANO)

SV Pullach: Krasnic - Schmitt, Ogorodnik, Lelleck, Marseiler, Nsimba, Burghard, Böhm, Nguyen, Scurti, Bacher