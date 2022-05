SV Pullach: Ex-Profi Fabian Lamotte übernimmt in der kommenden Saison – unabhängig von der Liga

Von: Umberto Savignano

Fabian Lamotte wird Trainer beim SV Pullach in der kommenden Saison. © IMAGO/Sven Leifer

Der SV Pullach kämpft weiterhin um den Klasserhalt in der Bayernliga. In der kommenden Saison übernimmt Fabian Lamotte die Rolle des Cheftrainers.

Pullach - Theo Liedl war nach der Niederlage in Regensburg bedient, vor allem wegen der Umstände: „Wir haben eigentlich ordentlich angefangen, aber wir bringen uns mit eigenen Fehlern und den Roten Karten immer wieder selbst raus. Mit acht Mann kannst du gegen eine gute Mannschaft nicht mithalten“, sagte der Sportliche Leiter des SVP, der im Endspurt des Abstiegskampfs ja auch als Interimstrainer fungiert.

Bereits vor einer Woche beim 0:1 gegen Kirchanschöring war Mälek Amdouni des Feldes verwiesen worden, allerdings war dies nicht nur eine überharte, sondern wohl sogar eine falsche Entscheidung gewesen. Trotzdem: Dass Liedl am letzten Spieltag auf drei rotgesperrte Spieler verzichten muss, ist ein enormes Handicap.

Immerhin hatte der 58-Jährige nach der Partie aber auch eine gute Nachricht zu vermelden, nämlich den Namen des künftigen, durchaus prominenten Trainers: Fabian Lamotte heuert an der Gistlstraße an, und zwar, in der augenblicklichen Situation nicht ganz unwichtig, „unabhängig von der Liga“, wie Liedl betonte.

Zuletzt war der 39 Jahre alte Lamotte zehn Jahre lang beim TSV Dachau 65 aktiv, davon seit 2015 als Spielertrainer. Im März war er dort nach 15 sieglosen Partien in Serie zurückgetreten. Eine aktive Rolle auf dem Feld werde der Ex-Profi, der unter anderem zehnmal für Schalke 04 in der Bundesliga und 25 Mal für den TSV 1860 München in der 2. Liga auflief, aber nicht spielen, so Liedl: „Er kommt nur als Trainer.“ (Umberto Savignano)