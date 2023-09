Pullach beendet Pleitenserie

Von: Umberto Savignano

Nach einer rasanten Achterbahnfahrt hat der SV Pullach durch einen 4:3 (2:3)-Erfolg beim TuS Holzkirchen seine Serie von drei Pleiten am Stück beendet.

Pullach – Zunächst ging es steil bergauf: Auf Flanke von Yannis Marseiler brachte Maximilian Stapf die Raben mit einem schönen Lupfer in Front (6.). „Wir sind echt gut gestartet, haben Holzkirchen unter Druck gesetzt und guten Fußball gespielt“, sah SVP-Coach Vinzenz Loistl eine gelungene Anfangsphase, der aber prompt ein Absturz folgte, denn eine Unaufmerksamkeit in der SVP-Abwehr gestattete den Gastgebern nach einem Freistoß den Ausgleich durch Yasin Keskin (9.). „Da haben wir ein kleines Mentalitätsproblem“, so Loistl.

Kaum stand es 1:1, zog seine Mannschaft wieder an und markierte erneut nach Flanke von Marseiler auf Stapf, der diesmal per Kopf traf, die Führung (17.). Doch auch nach diesem Treffer ging es wieder abwärts. „Dann stellen wir das Fußball spielen ein, weil wir uns zu sicher sind“, bemängelte Loistl die Einstellung, die dem erneuten Einstand durch Andreas Bauer im Nachschuss nach einem Freistoß Vorschub leistete (28.). Nach dem 2:2 setzte sich die Talfahrt fort, Loistl kritisierte gegenseitige Schuldzuweisungen in seiner Mannschaft, die der Konzentration offenkundig abträglich waren, wie das 3:2 durch Dino Burkic (45.) zeigte. „Das geht nach einem langen Ball viel zu leicht“, schimpfte der Coach. „Meine Halbzeitansprache hat dann nur drei Minuten gedauert. Ich habe die Spieler an der Ehre gepackt, weil ich so genervt war von den dummen Gegentoren.“

Es half: „In der zweiten Halbzeit haben sie sich dann richtig reingehauen“, sah Loistl eine erneute Wende. „Und wir sind ja topfit. Mit Pullach muss man immer bis zum Schluss rechnen.“ Gilbert Diep glich während einer Zeitstrafe für Nasrullah Mirza sogar in Unterzahl mit einem herrlichen Freistoß aus (78.). „Am Ende haben wir Holzkirchen hergespielt und den Ball richtig gut laufen lassen“, zeigte sich Loistl nun zufrieden. So eine blitzsaubere Kombination über Marseiler, Robin Hoffmann und Kevin Nsimba bescherte den Raben dann den Siegtreffer durch Diep (90.+3), der aber gar nicht so überschwänglich bejubelt wurde. Loistl erklärte, wieso: „Es hat sich mehr angefühlt wie eine gerade so bestandene Prüfung.“

Ein Lob hatte Pullachs Trainer für den Tabellenvorletzten parat: „Holzkirchen hat sich in jeden Zweikampf reingehauen und uns das Leben echt schwer gemacht. Sie haben aber auch versucht, uns anzulaufen und Fußball zu spielen. Da muss ich ihnen echt ein Kompliment aussprechen.“ Aber natürlich war Loistl erleichtert, dass es für den TuS trotzdem nicht zu Zählbarem reichte: „Eine vierte Niederlage für uns wäre hart gewesen.“ (um)

TuS Holzkirchen – SV Pullach 3:4 (3:2)

Pullach: Dressel - Mirza, Amados (46. Diep), Radau, Marseiler, Nsimba, Mwarome (46. Sütlü), Kawai (77. Pandza/81. Böhm), Hoffmann, Golüke (46. Nguyen), Stapf

Tore: 0:1 Stapf (6.), 1:1 Keskin (9.), 1:2 Stapf (17.), 2:2 Bauer (28.), 3:2 Burkic (45.), 3:3 Diep (78.), 3:4 Diep (90.+3)

Zeitstrafe: Mirza (74.)