SV Pullach bejubelt ersten Sieg seit 50 Tagen

Von: Umberto Savignano

Pullach – 50 Tage lang hat der SV Pullach in der Landesliga Südost auf diesen Jubel warten müssen: Ausgerechnet beim zuletzt dreimal siegreichen ASV Dachau gewannen die Raben, die in den vergangenen fünf Partien nur einen Punkt geholt hatten, mit 1:0 (0:0). Den Treffer des Tages, durch den die Pullacher den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wahrten, erzielte Nam Nguyen in der 90. Minute.

Die Raben begannen ohne ihren Spielertrainer Fabian Lamotte, der sich diesmal aufs Coaching beschränkte. Aber auch ohne die Routine des 39 Jahre alten Ex-Profis ließ die SVP-Defensive, mit Neuzugang Andrej Ogorodnik und dem etatmäßigen Stürmer Dominik Bacher in der Innenverteidigung, nicht viel zu. Nach einer frühen ASV-Chance durch Christoph Krüger, der allein vor Torwart Marijan Krasnic knapp daneben schoss (10.), kam das Pullacher Gehäuse vor der Pause nicht mehr in Gefahr. Allerdings blieben auch die Raben bis auf einen Kopfball von Keanu Klugesherz, der ebenfalls vorbei ging (39.), harmlos.

„Die erste Halbzeit war Not gegen Elend“, urteilte Pullachs Sportlicher Leiter Theo Liedl, dessen Team im zweiten Durchgang aber nach und nach mutiger wurde. Facundo Scurti prüfte bei einem SVP-Konter Dachaus Keeper Artem Bykanov (53.). Das war die beste Chance bis dahin und sie schien den Gästen weiteren Auftrieb zu geben. Positiv wirkten sich auch die Einwechslungen des 18-jährigen Neuzugangs Henry Böhm und von Nguyen aus. Letzterer bediente mit einer Flanke Yannis Güllüoglu, dessen Direktabnahme aus kurzer Distanz aber zu hoch angesetzt war (66.).

Die Raben hatten das Geschehen nun weitgehend im Griff, bei einem Dachauer Konter in der 89. Minute allerdings auch Riesenglück, dass der durchgebrochene Mateo Velic schwach abschloss.

Im direkten Gegenzug dann die Entscheidung: Der ebenfalls eingewechselte Solomon Effiong bediente Nguyen, der sich auf der rechten Seite gegen zwei Verteidiger behauptete und flach ins lange Eck traf (90.). „Aufgrund der letzten halben Stunde ist der Sieg verdient“, sagte Liedl, der fand: „Die Wechsel haben etwas gebracht. Was von der Bank gekommen ist, war in Ordnung heute. Böhm könnte einer werden und auch Nguyen hat sehr gut gespielt.“

Vom Last-Minute-Erfolg verspricht sich Liedl Rückenwind fürs Team: „Dieses Erfolgserlebnis sollte der Truppe Sicherheit geben. Sie hat nach der langen Durststrecke gesehen, dass sie gewinnen kann und was möglich ist, wenn man diszipliniert spielt, gut steht und die Räume eng macht.“ UMBERTO SAVIGNANO

ASV Dachau – SV Pullach 0:1 (0:0)

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Bacher, Ogorodnik, Güllüoglu, Klugesherz (58. Böhm), Kawai, Scurti, Marseiler, Kienz (58. Nguyen), Stapf (81. Effiong) Tor: 0:1 Nguyen (90.)